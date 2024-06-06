З початку року в Україну ввезли 160 тисяч авто: понад 70% вживані, а 13% — електрокари

За перші 5 місяців 2024 року в Україну імпортували 160 тисяч транспортних засобів — на 21% більше, ніж торік.

Переважна більшість ввезених авто — вживані (72%), тоді як на нові припало всього 28%. Середній вік ввезених вживаних авто складає 10 років.

За даними МВС (через Опендатабот), найпопулярнішими марками серед імпортованих в Україну транспортних засобів були:

VOLKSWAGEN — 18 771 (11.7%)

RENAULT — 13 187 (8.2%)

AUDI — 9 137 (5.7%).

Тоді як найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF та PASSAT.

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими й складають фактично кожен другий ввезений транспортний засіб. На дизельні припадає 29%, а на електрокари — 12,9%.

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Найбільше ввезених авто зареєстрували у Києві (13,9%), на Львівщині (10,2%) та Одещині (7,5%).

Якщо зважати на статистику окремо по травню, то за даними асоціації «Укравтопром», український автопарк поповнили понад 19, 3 тисячі вживаних авто, ввезених з-за кордону — у порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 26% (але відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 2%).

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку у травні належала бензиновим авто – 49%, далі йдуть дизельні (23%), електромобілі (17%), авто з ГБО (6%) та гібриди (5%). Лідером реєстрацій серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen Golf.