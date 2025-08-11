Новини Кіно 11.08.2025 comment views icon

"Забагато людей виживають": зірка "Крик 4" критикує сучасні слешери і одну "помилкову" смерть у франшизі

Катерина Даньшина

"Забагато людей виживають": зірка "Крик 4" критикує сучасні слешери і одну "помилкову" смерть у франшизі
Кадри з фільму "Крик 4"

Елісон Брі, яка зіграла Ребеку в “Крик 4” не надто задоволена сучасною ерою франшизи — перш за все в тому, що останні слешери “дозволяють багатьом людям жити”.

“Чи можу я сказати про проблему в поточній ері франшизи “Крик”? Занадто багато людей виживають”, — розповіла Брі в подкасті Shut Up Evan. “Основна четвірка має загинути… Ми вбили Ренді Мікса, якого зіграв Джеймі Кеннеді у “Крик 2”. У нас має залишитися лише двоє з “основної четвірки” вже до “Крику 7”.

Вона також визнала, що вбивство оригінального персонажа Дьюї Райлі, якого грав Девід Аркетт, було “дуже сумним” і “помилковим”.

“Залиште головну трійку!”, — жартує Брі.

“Крик 4” — це останній фільм серії, який режисував Вес Крейвен перед своєю смертю у 2015 році. Брі з’явилась там як Ребека Волтерс, асистентка Сідні Прескотт (Нів Кемпбелл) і була вбита після звільнення на парковці Гоустфейсом. Персонажа Аркетта вбили у “Крик 5” — рішення, яке засмутило не лише Елісон, а й багатьох фанів.

Елісон Брі у фільмі "Крик 4"
Елісон Брі у фільмі “Крик 4”

Щодо “основної четвірки”, то Сідні Прескотт та Гейл Везерс — єдині оригінальні персонажі, що залишилися (три, якщо врахувати, що Стю Мейкер у виконанні Меттью Лілларда воскресне з мертвих, щоб з’явитися у “Крик 7”). Раніше повідомлялось, що Ліллард разом з Аркеттом та Скоттом Фолі повторять ролі своїх померлих персонажів у новому фільмі.

Якщо ж зважати на основний склад п’ятої та шостої частин, то Тара і Сем все ще живі, але Дженна Ортега та Мелісса Баррера не повернуться в сьомій. Сама Брі зазначила, що може повернутися “у сцені сну”.

“Крик 7” вийде в кінотеатрах 27 лютого 2026 року.

Зірку «Крику» звільнили з сьомої частини слешерів — через допис на підтримку Палестини

Джерело: Variety, Games Radar

