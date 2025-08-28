banner
Технології Новини 28.08.2025 comment views icon

Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення
Демонстраційні зображення Nothing Phone (3) та одне з фото в Instagram автора / Android Authority

У рекламі на демонстраційному Nothing Phone (3) користувач знайшов стокові фото, котрі видавалися за зроблені смартфоном. Компанія пояснила це, але не зовсім переконливо.

У світі, повному просунутих фанатів технологій, неможливо зробити підробку, яку б не викрили. На ці “граблі” наступала і Microsoft з фейковою стабілізацією відео на Nokia Lumia 920, і Samsung з “покращеними” фото Місяця, тепер підійшла черга Nothing.

Покупець з Нової Зеландії зробив відеозапис екрана демонстраційного зразка Nothing Phone (3). На одному з кадрів можна побачити фото, нібито зроблені камерою телефона. Хештег #WithNothing та фраза “Ось що наша спільнота зняла за допомогою Phone (3)” неможливо інтерпретувати якось інакше. Однак це виявилося прямою неправдою.

Один із фотографів, котрі створили зображення, анонімно звернувся до Android Authority та повідомив, що всі п’ять фото доступні для ліцензування на стоковій платформі Stills: вікно, стакан, фара, сходи та жінка. Журналісти опитали фотографів, чи використовували вони Phone (3), і отримав негативну відповідь. Зокрема, одна з фотографій зроблена у 2023 році камерою Fujifilm XH2s, яка коштує 100 тис. грн, та розміщена в Instagram автора. Щобільше, фотографи підтверджують, що Nothing справді платила їм за фотографії на Stills.

На запит Android Authority про коментар компанія спочатку коротко відповіла, що оновить фото тими, котрі дійсно зроблені Phone (3), фактично визнаючи підробку. Пізніша більш розгорнута відповідь нібито пояснює, як так сталося, але викликає нові запитання.

“Точність у тому, як ми представляємо можливості нашого продукту, є важливою для нас. Демонстраційні моделі Phone (3) оновлюються, щоб відображати лише зображення, зняті за допомогою Phone (3)”, — йдеться у початковій відповіді.

Пізніше компанія зробила заяву, котра пояснює робочий процес, у результаті якого фото нібито помилково потрапили у фінальний варіант демонстрації. Співзасновник Nothing Акіс Евангелідіс пояснює це використанням у попередніх макетах заповнювачів контенту. Компанії повинні надсилати демонстраційні одиниці приблизно за чотири місяці до запуску телефону, щоб їх можна було протестувати перед масовим виробництвом. Після того як телефон потрапляє у виробництво, компанії зазвичай замінюють заповнювачі (включно зі стоковими зображеннями) належними реальними фото. У випадку з Nothing Phone (3) зображення нібито не були замінені.

У заяві йдеться про активне виправлення проблеми, співпрацю із промоутерами щодо заміни усіх демонстраційних зображень на належні та внутрішнє розслідування інциденту. Евангелідіс наголошує, що у компанії не було жодного поганого наміру, стався лише прикрий недогляд.

У коментарях до допису компанії радять використовувати як заповнювачі фотографії, зроблені на попередніх телефонах Nothing — тоді вони завжди будуть автентичними. Підприємець згадує, що раніше саме так і робили. Однак не зрозуміло, з якої причини компанія вирішила використовувати стокові фото замість правдивих. Тож пояснення залишає присмак недовіри.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro та Pro+: батарея 7000 мА•год та ціна від $210
Китай — новий головний ринок Apple? iPhone випередив місцеві бренди через урядові субсидії, а у США є ризик мит
Redmi 15 та Redmi 15C вже в Україні: 6,9" дисплеї та великі батареї від 4 499 грн
Вийшов складаний Honor Magic V5 за $1250 — смартфон став тоншим, а батарея більшою
Представлений Vivo V60: потрійна Zeiss камера, батарея 6500 мА•год у найтоншому корпусі та ціна від $425
Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
Власники Pixel 6a отримають від Google $150 за батарею — але не всі
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
Світовий реліз OnePlus Nord 5 — виняткова селфі-камера та ШІ на базі Google Gemini від €449
Кожен підробляє кожного: Сем Альтман з OpenAI попереджає про кризу шахрайства з застосуванням ШІ
Xiaomi 15T Pro з'явився на відео разом з основними характеристиками
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Читання для задоволення скоротилося на 40% за 20 років, на тлі поширення цифрових розваг, — дослідження
Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Представлений Moto G100 Pro — над’яскравий OLED та велика батарея від $195
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу
Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати