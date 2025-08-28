Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення

Демонстраційні зображення Nothing Phone (3) та одне з фото в Instagram автора / Android Authority

У рекламі на демонстраційному Nothing Phone (3) користувач знайшов стокові фото, котрі видавалися за зроблені смартфоном. Компанія пояснила це, але не зовсім переконливо.

У світі, повному просунутих фанатів технологій, неможливо зробити підробку, яку б не викрили. На ці “граблі” наступала і Microsoft з фейковою стабілізацією відео на Nokia Lumia 920, і Samsung з “покращеними” фото Місяця, тепер підійшла черга Nothing.

Покупець з Нової Зеландії зробив відеозапис екрана демонстраційного зразка Nothing Phone (3). На одному з кадрів можна побачити фото, нібито зроблені камерою телефона. Хештег #WithNothing та фраза “Ось що наша спільнота зняла за допомогою Phone (3)” неможливо інтерпретувати якось інакше. Однак це виявилося прямою неправдою.

Один із фотографів, котрі створили зображення, анонімно звернувся до Android Authority та повідомив, що всі п’ять фото доступні для ліцензування на стоковій платформі Stills: вікно, стакан, фара, сходи та жінка. Журналісти опитали фотографів, чи використовували вони Phone (3), і отримав негативну відповідь. Зокрема, одна з фотографій зроблена у 2023 році камерою Fujifilm XH2s, яка коштує 100 тис. грн, та розміщена в Instagram автора. Щобільше, фотографи підтверджують, що Nothing справді платила їм за фотографії на Stills.

На запит Android Authority про коментар компанія спочатку коротко відповіла, що оновить фото тими, котрі дійсно зроблені Phone (3), фактично визнаючи підробку. Пізніша більш розгорнута відповідь нібито пояснює, як так сталося, але викликає нові запитання.

“Точність у тому, як ми представляємо можливості нашого продукту, є важливою для нас. Демонстраційні моделі Phone (3) оновлюються, щоб відображати лише зображення, зняті за допомогою Phone (3)”, — йдеться у початковій відповіді.

Пізніше компанія зробила заяву, котра пояснює робочий процес, у результаті якого фото нібито помилково потрапили у фінальний варіант демонстрації. Співзасновник Nothing Акіс Евангелідіс пояснює це використанням у попередніх макетах заповнювачів контенту. Компанії повинні надсилати демонстраційні одиниці приблизно за чотири місяці до запуску телефону, щоб їх можна було протестувати перед масовим виробництвом. Після того як телефон потрапляє у виробництво, компанії зазвичай замінюють заповнювачі (включно зі стоковими зображеннями) належними реальними фото. У випадку з Nothing Phone (3) зображення нібито не були замінені.

Re the Phone (3) live demo units (LDU) in some stores using stock imagery – let me explain. An initial version of the LDU needs to be submitted with placeholders around 4 months before launch, to be implemented and tested as we ramp up towards mass production. Once we enter mass… — Akis Evangelidis 🦞 (@AkisEvangelidis) August 27, 2025

У заяві йдеться про активне виправлення проблеми, співпрацю із промоутерами щодо заміни усіх демонстраційних зображень на належні та внутрішнє розслідування інциденту. Евангелідіс наголошує, що у компанії не було жодного поганого наміру, стався лише прикрий недогляд.

У коментарях до допису компанії радять використовувати як заповнювачі фотографії, зроблені на попередніх телефонах Nothing — тоді вони завжди будуть автентичними. Підприємець згадує, що раніше саме так і робили. Однак не зрозуміло, з якої причини компанія вирішила використовувати стокові фото замість правдивих. Тож пояснення залишає присмак недовіри.