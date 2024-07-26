Зірка «Дюни» зіграє у фільмі «Гострі картузи» з Кілліаном Мерфі

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Netflix оголосив, що Ребекка Фергюсон, відома за ролями у франшизах «Місія неможлива» та «Дюна», приєднається до Кілліана Мерфі в повнометражному фільмі за мотивами серіалу «Гострі картузи».

Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло кінопроєкту, заснованому на популярному серіалі про Томаса Шелбі — героя війни, який став гангстером і піднявся кримінальними сходами Бірмінгема початку XX століття. Фільм позиціонується як продовження телевізійної саги, проте деталі сюжету та роль Фергюсон поки тримають у таємниці.

Кілліан Мерфі повернеться до своєї знакової ролі Томаса Шелбі. Коли оголосили про початок роботи над фільмом, актор прокоментував:

«Схоже, Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною…».

За створення сценарію взявся Стівен Найт, творець оригінального серіалу. Режисерське крісло посяде Том Гарпер, який працював над епізодами першого сезону «Гострих картузів». Продюсуванням займуться Найт, Керін Мендебах, Мерфі та Гай Хілі в співпраці з BBC Film.

Ребекка Фергюсон нещодавно з’явилася на великих екранах у другій частині «Дюни». Найближчим часом акторку можна буде побачити в другому сезоні науково-фантастичного серіалу «Бункер» від Apple TV+ та трилері «Милосердя» для Amazon MGM, де вона зіграє разом із Крісом Праттом.

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Джерело: Hollywoodreporter

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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