Новини Кіно 05.06.2024 о 13:36 comment views icon

Томас Шелбі — знову в справі. Фільм «Гострі картузи» з Кілліаном Мерфі офіційно отримав «зелене світло» від Netflix

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Томас Шелбі — знову в справі. Фільм «Гострі картузи» з Кілліаном Мерфі офіційно отримав «зелене світло» від Netflix

Оскароносний Кілліан Мерфі повертається до ролі лідера злочинного угруповання в Бірмінгемі в кіноверсії франшизи «Гострі картузи».

Netflix офіційно підтвердив розробку фільму «Гострі картузи» — з Кілліаном Мерфі в головній ролі та режисером першого сезону оригінального серіалу Томом Гарпером.

«Схоже, що Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною… Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Харпером над кіноверсією «Гострих картузів». Це для фанатів», — сказав Мерфі.

Творець серіалу «Гострі картузи» Стівен Найт з’явиться у якості співпродюсера.

«Щиро радий, що цей фільм ось-ось відбудеться», — сказав Найт. «Це буде вибуховий розділ в історії «Гострих картузів». Їх повна версія на війні».

Подробиці сюжету, як і подальший кастинг, залишаються в таємниці  — але, ймовірно, фільм зосередиться на двох історіях, які розповідатимуть про наступне покоління персонажів, яке буде пов’язане з сімейством Шелбі із Томасом на чолі.

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Раніше стало відомо, що фільм «Гострі картузи» потенційно отримає більший бюджет, ніж в серіалу, а виробництво стартує восени 2024 року та буде знято спільно з BBC Film.

За чутками, Netflix розробляє одразу два спінофи до серіалу «‎Гострі картузи» — інший, який буде приквелом, зосередиться на Поллі, матріарху кримінального клану Шелбі.


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