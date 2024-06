Томас Шелбі — знову в справі. Фільм «Гострі картузи» з Кілліаном Мерфі офіційно отримав «зелене світло» від Netflix

Оскароносний Кілліан Мерфі повертається до ролі лідера злочинного угруповання в Бірмінгемі в кіноверсії франшизи «Гострі картузи».

Netflix офіційно підтвердив розробку фільму «Гострі картузи» — з Кілліаном Мерфі в головній ролі та режисером першого сезону оригінального серіалу Томом Гарпером.

Творець серіалу «Гострі картузи» Стівен Найт з’явиться у якості співпродюсера.

Подробиці сюжету, як і подальший кастинг, залишаються в таємниці — але, ймовірно, фільм зосередиться на двох історіях, які розповідатимуть про наступне покоління персонажів, яке буде пов’язане з сімейством Шелбі із Томасом на чолі.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.

“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA

— Netflix (@netflix) June 4, 2024