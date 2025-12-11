ЗМІ: Нові "Голодні ігри" повернуть Катніс і Піту в сюжет з оригінальними акторами

Лоуренс і Гатчерсон у фільмі "Голодні ігри"

Дженніфер Лоуренс та Джош Гатчерсон повертаються у “Голодні ігри” через 10 років після виходу “Переспівниці”.

Зі слів інсайдера Джеффа Снайдера, у приквелі “Світанок перед жнивами” Лоуренс повторить роль Катніс Евердін, а Гатчерсон знову гратиме Піту Мелларка — персонажів, які були ключовими у чотирьох фільмах франшизи “Голодні ігри”, що стартувала у 2014 році.

Поки невідомо, як їхню появу вплетуть у сюжет, але очевидно флешфорвард Флешфорвард — оповідна техніка в літературі чи кіно, яка тимчасово переносить історію вперед у часі (протилежним цьому терміном є більш відомий флешбек). охопить відрізок щонайменше у 20 років: приквел відбувається під час 50-х Голодних ігор, тоді як Катніс виграла 74-ті.

Історія фільму “Схід сонця на Жнива” зосередиться на персонажі Геймітча Абернаті (Джозеф Зада). В оригінальних “Голодних іграх” він виступав наставником Катніс і Піти, тоді як приквел розкриє його шлях до перемоги в юності. Творці обіцяють нам показати драматичну історію кохання та найжорстокіші в серії змагання, які беруть подвійну данину з Дистриктів.

“Хоча 16-річному Геймітчу вдалося уникнути відбору в день Жнив, його додають до учасників фальсифікацією після того, як він намагався захистити свою кохану Ленор Дав — представницю Зграї та нащадка Люсі Грей Берд з “Балади про співочих птахів та змій”.

Це вже другий приквел в серії “Голодних ігор”, але перший, що повертає таку велику кількість вже відомих глядачу персонажів: окрім Геймітча, чекаємо на молодші версії Еффі Трінкет (Ель Фаннінг), президента Панему Коріолана Сноу (Ральф Файнс), майбутньої “колеги” Піти і Катніс на змаганнях Вайрес (Мая Гоук) та ін. Серед решти акторського складу зʼявляються Джессі Племонс, Кіран Калкін, Кельвін Гаррісон-молодший, Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Біллі Портер, Вітні Пік, Бен Ванг, Моллі Макканн, Іона Белл та ін. Одну з ролей відвели фанату, який переміг решту конкурентів на “акційних” прослуховуваннях.

Наприкінці листопада Lionsgate показала перший тизер, який дав змогу детальніше роздивитись персонажів. Прем’єра попередньо запланована на 20 листопада 2026 року.