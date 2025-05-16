Зірка «Дивних див» зіграє одного з найкращих персонажів «Голодних ігор» у приквелі про Геймітча

Lionsgate

Новий фільм у серії «Голодних ігор», що адаптує книгу Сюзанни Коллінз «Схід сонця на жнива», потроху розкриває свій акторський склад — і на цей раз Lionsgate оголосив про приєднання Маї Гоук, як юної версії одного з найцікавіших персонажів «Голодних ігор: У вогні».

Йдеться про Вайрес, яку у фільмі 2013 року зіграла Аманда Пламмер — переможницю змагань, яка знову повертається на смертоносну арену як представниця Дистрикту 3 поряд зі своїм колегою Біті Латьє (Джеффрі Райт), але зазнає смерті від рук іншого гравця.

У приквелі «Схід сонця на жнивах» Вайрес описують як «темноволосу, тиху та дещо ексцентричну дівчину з Дистрикту 3», яка виграла торішні «Голодні ігри». Цікаво поглянути, як персонажа втілить Мая Гоук, донька акторів Уми Турман і Ітана Гоука, найбільш відома за роллю Робі Баклі у хітовому науково-фантастичному серіалу «Дивні дива».

Решта нових оголошень (через Games Radar) включають зірку «Закляття» Лілі Тейлор, яка втілить на екрані Меґс Фланаган (переможниця 11 Голодних ігор, яку в оригінальних фільмах грала Лінн Коен), а також Кельвіна Гаррісона-молодшого, що зіграє юну версію персонажа Джеффрі Райта.

Нагадаємо, що дія приквелу розгортатиметься за 24 роки до подій оригінальних «Голодних ігор» та оповідатиме про ювілейні 50-ті ігри в Панемі — певно, одні із найжорстокіших у своїй історії, оскільки беруть «подвійну данину» (48 дівчат та юнаків боротимуться за життя). В центрі сюжету опиниться юний Геймітч Абернаті, якого грає Джозеф Зада, а також його трагічна любовна історія з персонажкою Ленор Дав (Вітні Пік) та шлях до перемоги на змаганнях. Глядачі оригінальних «Голодних ігор» вже знають, що він став переможцем, і з’являвся у фільмах, як наставник Катніс та Піти (у виконанні Вуді Гаррельсона).

«Коли називають ім’я Геймітча, всі його мрії руйнуються. Він відірваний від сім’ї та кохання, і відправлений до Капітолія разом із трьома іншими учасниками Дістрікту 12: подругою, яка йому, майже як сестра, нав’язливим диваком і найхоробрішою дівчиною району. Коли Ігри стартують, Геймітч розуміє, що його налаштовано на поразку, однак щось у середині змушує хлопця битися… і так, щоб про цю боротьбу дізнались далеко за межами смертоносної арени».

Зрежисує фільм давній керівник франшизи Френсіс Лоуренс, а сценарій адаптує Біллі Рей. Прем’єра «Сходу сонця на жнива» призначена на 20 листопада 2026 року.

Попередній приквел під назвою «Балада про співочих птахів і змій», присвячений десятим Голодним іграм з Томом Блайтом і Рейчел Зеглер в головних ролях, вийшов у 2023 році та заробив $348 млн, що можна вважати гідним результатом для стрічки з бюджетом в розмірі $100 млн. Загалом франшиза оформила понад $3,3 млрд заробітку, тоді як фільм 2013 року «У вогні» лишається найбагатшим в серії з касою у понад $865 млн.