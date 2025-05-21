Приквел «Голодних ігор» про Геймітча представив юну версію Еффі — фани у захваті від вибору акторки

Lionsgate

Каст нового фільму у франшизі «Голодні ігри» продовжує розширюватись і на цей раз Lionsgate представив акторку, яка зіграє юну версію Еффі Трінкет — екстравагантної посадовиці з Капітолія, яка супроводжувала Катніс і Піту на змаганнях разом з Геймітчем.

В оригінальних «Голодних іграх» роль Еффі взяла на себе Елізабет Бенкс, тоді як у приквелі юну версію персонажки зіграє Ель Фаннінг. І, здається, жодне попереднє оголошення у фільмі не супроводжувалось такою великою кількістю позитивних відгуків від фанів, як цей каст, який вже прозвали ідеальним.

В попередніх фільмах Еффі уособлює перехід від сліпого слідування системі до пробудження совісті: у перших змаганнях вона здається повністю відданою Капітолію, в других виявляє симпатію до Катніс і Піти, поступово змінюючи свій образ на менш театральний і більш людяний; тоді як в третій та четвертій частині вже підтримує повстанців і перебуває з ними в Підземеллі 13, відійшовши від звичних розкішних умов життя. У приквелі Еффі у виконанні Фанніг з’явиться як стилістка Геймітча на змаганнях.

«З моменту, коли Сюзанна випустила книгу, одне питання лунало у шанувальників з усього світу: хто зіграє Еффі, яку Елізабет Бенкс зробила культовою?» — каже співпрезидент Lionsgate Motion Picture Group Ерін Вестерман. «Для нас була лише одна відповідь. Кар’єра Ель Фаннінг надзвичайна. Акторка була безперечною улюбленицею фанатів з самого початку, і для нас честь, що вона відгукнулася на заклик. Виявляється, шанси були на нашому боці».

Новий приквел, заснований на книзі Сюзанни Коллінз «Схід сонця на жнива» розкаже передісторію Геймітча (наставника трибутів з Дистрикту 12, якого в попередніх чотирьох фільмах грав Вуді Гаррельсон) та його шлях до перемоги на ювілейних 50-х Голодних іграх. Автори обіцяють показати нам трагічну любовну історію головного персонажа, а також найжорстокіші в серії змагання, які на цей раз візьмуть подвійну данину з районів — за життя змагатимуться 48 юних хлопців та дівчат.

Юного Геймітча зіграє Джозеф Зада, а його дівчину — Вітні Пік. Також серед раніше оголошеного акторського складу: зірка «Дивних див» Мая Гоук (Вайресс), МакКенна Грейс, Джессі Племонс, а також Рейф Файнз, який повернеться до ролі культового літературного лиходія після Волдеморта в «Гаррі Поттері», зігравши президента Панему Коріолана Сноу. Моллі МакКанн та Іона Белл тим часом зіграють нових книжкових персонажів Луеллу та Лу Лу: перша є подругою дитинства Геймітча і загине на параді трибутів, тоді як друга виступить її двійником, якого Капітолій висуне, щоб уникнути скандалу.

Керує проєктом давній режисер франшизи Френсіс Лоуренс, а сценарій написав Біллі Рей. Прем’єра «Сходу сонця на жнива» призначена на 20 листопада 2026 року.

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Ель Фаннінг з’являлась у фільмах «Чаклунка» та «Супер 8», однак чи не найбільшу популярність їй принесла пародійна роль Катерини II у серіалі «Велика». Серед останніх проєктів акторки — номінований на «Оскар» байопік про Боба Ділана і майбутній науково-фантастичний фільм жахів «Хижак: Пустки».

Кінофраншиза «Голодні ігри» зібрала понад $3,3 млрд у світовому прокаті, а фільм «Голодні ігри: У вогні» 2013 року став найкасовішим в серії із $865 млн. Перший приквел «Балада про співочих птахів і змій», який вийшов торік, показав скромніші результати, однак з огляду на бюджет у $100 млн все одно приніс прибутки Lionsgate.