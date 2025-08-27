Новий абсолютний рекорд розгону від Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц

Розгонний стенд Wytiwx / HWBot

Процесор Intel Core i9-14900KF, котрий завжди вважався одним з найкращих, зараз став ще й найшвидшим у світі за тактовою частотою.

Китайський оверклокер wytiwx успішно розігнав Core i9-14900KF до 9130,33 МГц за допомогою рідкого гелію та встановив новий світовий рекорд частоти процесора, що офіційно підтверджує HWBot. Процесор обійшов попереднього рекордсмена, Core i9-14900KS, лише на 13 МГц. Wytiwx запустив Core i9-14900KF з напругою 1,388 В для досягнення стабільності. Оскільки чип охолоджувався рідким гелієм, це не призвело до проблем.

Стенд для розгону також складався з материнської плати Asus ROG Maximus Z790 Apex, призначеної для екстремальних оверклокерів, одного модуля пам’яті Corsair Vengeance DDR5 32 ГБ, розігнаного до параметрів DDR5-5744, відеокарти GeForce RTX 3050 та блоку живлення Corsair HX1200i.

В цілому останніми роками можна спостерігати порівняно невелике збільшення тактової частоти, як заводської, так і у розгоні. Ймовірно, індустрія досягла межі того, що можуть запропонувати наявні архітектури. Фінський оверклокер The Stilt розігнав AMD Athlon FX-8370 до 8722 МГц ще у 2014 році. Цей рекорд залишався на вершині протягом довгих восьми років, перш ніж Core i9-13900K перехопив корону у 2022 році, вколи випередив чип AMD лише на 3 МГц.

Найновіша серія процесорів Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) не надто вправна у розгоні та має нарікання навіть щодо звичайної продуктивності. Чипи Nova Lake, котрі вийдуть наступного року, мають шанс це змінити.

Джерело: Tom’s Hardware