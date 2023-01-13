В Китаї створили безпілотник на дистанційній лазерній зарядці, який може нескінченно довго перебувати на 10-метровій висоті

Дослідники з Північно-Західного політехнічного університету в Сяньяні, Китай, продемонстрували безпілотник з системою дистанційної зарядки, яка забезпечує живлення через адаптивний наземний лазер, що відстежує ціль з землі.

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На дроні розташований спеціальний фотоелектричний перетворювач, який, як фотогальванічна панель, захоплює енергію від лазера і дозволяє безпілотнику нескінченно довго перебувати у повітрі. Подібні системи непогано справляються з бездротовою передачею електроенергії, але можуть втрачати близько 50% енергії.

Вашингтонська компанія PowerLight, раніше відома як LaserMotive, демонструвала подібну систему бездротової зарядки дронів ще у 2012 році. Тоді безпілотник Stalker компанії Lockheed Martin зміг пробути протягом 48 годин у повітрі з джерелом живлення, розташованим за 600 метрів від нього.

Команда з Китаю розробила “алгоритм інтелектуального візуального відстеження”, щоб тримати промінь зарядки націленим на дрон, а також систему формування променя, яка може адаптуватись до зміни щільності атмосфери. Також зарядна система може визначати перешкоди та швидко змінювати потужність променя до безпечного рівня.

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Зарядну систему випробували за допомогою невеликого квадрокоптера та продемонстрували, як він працює в приміщенні з увімкненим і вимкненим світлом, а також на вулиці вночі. На відео показано, як дрон досягає приблизно 10-метрової висоти.

Лазерні системи для заряджання з дальнім радіусом дії відкривають перспективи для роботи безпілотників на більших висотах — наприклад для створення стійких бортових платформ, схожих за дією на супутники на низькій висоті. Але їхнє використання, швидше за все, буде дуже залежним від погоди.

Також можна очікувати на деякий тиск зі сторони регуляторів, враховуючи те, що ці пристрої спрямовують лазери в небо. Дослідники не розголошують вихідну потужність лазера, радіус дії системи та її ефективність, посилаючись на військовий потенціал пристрою. Але це явно лабораторний прототип на ранній стадії.

З іншого боку, PowerLight, здається, набагато ближче до комерціалізації, і компанія каже, що працює над дальньою, легкою та компактною бездротовою передачею енергії лазера з функціональними системами безпечного відключення та здатністю працювати незалежно від погодних умов.

Крім військового застосування, цікаво подумати про те, як бездротове живлення можна застосувати для електричних літаків, зокрема eVTOL, для яких місткість батареї та радіус дії є однією з проблем. Мережа лазерних зарядних пристроїв, що постачають енергію, може допомогти летючим таксі мати більший комерційний сенс, але попереду довгий шлях, перш ніж такі речі будуть юридично схвалені та готові до використання в містах.

Джерело: New Atlas