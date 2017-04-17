8-летний мальчик отвез свою сестру в McDonald’s, научившись водить при помощи видеоуроков на YouTube

Благодаря YouTube сегодня вы можете научиться практически чему угодно, не выходя из дому. В том числе — водить автомобиль.

Используя знания, почерпнутые из интернета, восьмилетний мальчик из штата Огайо сумел отвезти свою младшую сестру в McDonald’s, при этом ни единожды не нарушив ПДД. И, нет, это не шутка; об этом сообщает местное отделение полиции.

Что случилось?

Инцидент произошел вечером. Когда глава семейства рано лег спать, а мать ненароком заснула на диване, маленький сорванец и его младшая четырехлетняя сестра внезапно захотели отведать чизбургеров. Предварительно достав деньги из своих копилок, ребята взяли ключи от рабочего автомобиля отца (представляющего собой фургон грузоподъемностью в одну тонну) и отправились в путешествие к ближайшему ресторану быстрого питания.

Что было дальше?

По словам правоохранителей, в полицию поступило два звонка от обеспокоенных пешеходов, заметивших за рулем фургона маленького мальчика. Полицейские обнаружили искомое авто, когда мальчишка уже припарковался около окошка ресторана и успел приобрести желанные бургеры.

Интересно, что сами работники заведения посчитали, что их разыгрывают.

«Они думали, что родители притаились позади», — говорит офицер полиции Якоб Келлер.

Впрочем, сам мальчик не ожидал появления полиции. В своем поступке он не видел ничего плохого, поэтому, когда полицейские задержали его и объяснили ему его неправоту, он расплакался.

«Он начал плакать, когда осознал свою неправоту», — рассказывает Келлер.

К счастью, по счастливой случайности, одним из посетителей кафетерия оказался друг семьи ребят, рассказавший правоохранителям, кто они и кто их родители, после чего полиция позвонила последним и попросила поспешить.

«Реакцию родителей на случившееся было невозможно описать словами», — отмечает Келлер.

Однако самое удивительное — впереди.

«Мы ожидали, что с минуты на минуту нам посыпятся звонки о перевернутых почтовых ящиках и других подобных вещах. — удивляется Келлер. — Однако во время поездки ребята не задели ни единого предмета».

По словам представителя полиции, автомобиль проехал более полутора километров, осуществил несколько поворотов, пересек 4 обычных перекрестка и несколько перекрестков с железнодорожными путями. При этом мальчишка, как ни странно, сумел соблюсти все правила дорожного движения, не превышал скоростной режим и двигался так, как положено.

Келлер впечатлен тем, что маленький мальчик справился с управлением настоящего фургона, до педалей которого сорванец доставал лишь в положении стоя.

«Это была машина грузоподъемностью в одну тонну. — говорит офицер полиции. — И она была огромна».

Откуда же мальчик получил навыки вождения? Когда его спросили об этом, он ответил, что почерпнул знания из интернета: ранее он и его сестра очень любили смотреть видеоуроки вождения на YouTube.

Что дальше?

Поскольку во время инцидента никто не пострадал, ни ребята, ни их родители не понесут никакого наказания.

Тем менее, этот случай доказывает, что образовательную ценность YouTube определенно не стоит недооценивать.

Источники: Mashable, Insideedition