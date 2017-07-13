Amabrush — первая в мире «умная» зубная щетка, которая почистит ваши зубы всего за 10 секунд

Для поддержания в здоровом состоянии полости рта стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее 2 раз в сутки, затрачивая при этом 2-3 минуты на каждую чистку. Вместе с тем, учитывая современный темп жизни, а также извечную человеческую леность, далеко не все люди готовы регулярно уделять этой нудной процедуре свое драгоценное время.

Решить эту проблему взялась группа австрийских инженеров Amabrush, разработавшая одноименную «умную» зубную щетку. Принцип ее работы невероятно прост: чтобы почистить зубы, пользователю достаточно вставить устройство в рот и нажать на кнопку.

Внешне Amabrush состоит из трех составных частей: мягкого съемного чистящего элемента из гипоаллергенного и антибактериального силикона, «убивающего 99,99% известных медицине бактерий», который человек вставляет себе в рот, механизма, при помощи вибрации приводящего ворсинки в движение, а также специальной магнитной капсулы, автоматически вспенивающей и наносящей зубную пасту через микроканальцы.

Сообщается, что при создании формы щетки исследователи изучили более 2000 различных типов челюстей и разработали специальный гибкий силикон, который с легкостью принимает форму любой ротовой полости.

Основным преимуществом Amabrush называется скорость ее работы. По словам разработчиков, смарт-щетка способна обеспечить санацию зубов всего за 10 секунд. Таким образом, заключают инженеры, щетка сэкономит ее собственнику до 108 дней в жизни, которые обычный человек суммарно тратит на чистку зубов.

Качество чистки при этом не пострадало. Напротив, как заявляют создатели смарт-щетки, оно также находится на высоте и «близко к идеальному».

«Если вы чистите свои зубы обычной щеткой в течение рекомендуемых 120 секунд, на очистку поверхности каждого зуба уходит всего 1,25 секунды, — утверждают стартаперы. — Amabrush чистит все ваши в течение всех 10 секунд — в 8 раз тщательнее, хотя сам процесс в 12 раз короче».

Устройство работает на аккумуляторах, одного заряда хватает в среднем на 28 чисток.

Интересно, что щетка управляется по Bluetooth при помощи специального приложения (для Android и iOS), в котором можно настроить режим работы (массаж, отбеливание или ускорение), время чистки, а также заказать сменные части всего в один клик.

Кстати, о сменных частях. Поскольку обычная зубная паста из тюбика слишком густая, для Amabrush придется покупать специальные капсулы с пастой стоимостью 3 евро за штуку. Отмечается, что паста будет доступна в нескольких вариантах — например, экстраосвежающая, отбеливающая и с фтором. Одной капсулы хватит больше, чем на месяц.

Также разработчики рекомендуют каждые 3-6 месяцев обновлять силиконовую «капу», ее стоимость составляет 6 евро.

Что касается стоимости самой Amabrush, то она колеблется от 113 евро за самую простую щетку и до 200 евро за Pro-версию с беспроводной зарядной станцией.

Напоследок отметим, что кампания на Kiсkstarter по сбору средств на производство инновационной зубной щетки уже собрала 1 млн евро, что в 20 раз выше минимального порога. Кампания продлится до 5 августа, а поставки планируют начать в декабре. Проект поддерживает правительство Австрии и Европейская комиссия.

Источники: futurism, gagadget