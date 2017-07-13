Беспилотное летающее такси Ehang 184 уже тестируют в небе над Дубаем [видео]

Недавно мы писали о немецком электрическом мультикоптере Volocopter 2X, который должен начать тестовые полеты в Дубае до конца текущего года, упомянув, что это не единственный претендент на роль летающего такси в ОАЭ. Второй участник тестовой программы — китайский EHang 184 уже начал активное тестирование своего автономного электрического дрона и даже опубликовал видео с тестов.

Напомним, что дрон Ehang 184 был представлен на выставке CES 2016, он оснащен 8 электромоторами суммарной мощностью 142 лошадиных сил, что позволяет аппарату разгоняться до скорости 160 км/ч, подниматься на высоту до 3000 м и преодолевать до 50 км от одного заряда аккумулятора. Летающее такси рассчитано на одного пассажира с массой не более 100 кг и оснащено небольшим багажником, куда можно убрать компактную ручную кладь.

По заявлению представителей компании, испытательные рейсы проходят в пустынях и прибрежных районах вблизи Дубая, при этом исследуется поведение устройства в различных условиях. Отметим, что пассажир EHang 184 не участвует в процессе управления такси — он выбирает требуемую точку на виртуальной карте и в случае необходимости может принудительно прервать полет с помощью «тревожной кнопки».

Источник: Ehang