«Большой небьющийся экран и влагозащищенный корпус»: LG собирается воплотить мечты пользователей об идеальном смартфоне в своем новом флагмане G6 [видео]

Компания LG решила подогреть интерес публики к своему новому флагману G6 с помощью видео, в котором спрашивает «случайных прохожих» о том, как именно они представляют себе идеальный смартфон. В самом конце ролика компания пообещала, что все перечисленные мечты воплотятся в реальность уже в феврале текущего года, когда на выставке MWC 2017 представят новый смартфон LG G6.

Итак, на первое место в рейтинге пожеланий пользователи смартфонов поставили большой экран, который при этом не делает сам смартфон слишком крупным. Очевидно, что речь идет о минимальных рамках дисплея (а в идеале, об их полном отсутствии), так как в LG уже официально подтвердили, что будут использовать в новинке немаленькую 5,7-дюймовую матрицу с разрешением 1440×2880 точек и непривычно «вытянутым» соотношением сторон 18:9.

Далее речь пошла о комфортном хвате, который позволяет надежно удерживать смартфон в руках, из чего можно сделать вывод о текстурированном покрытии задней крышки LG G6. Также была озвучена возможность работать со смартфоном одной рукой, которая теоретически перекликается с тем самым удобством хвата, но так как сказали про нее отдельным пунктом, то речь скорее всего идет о специально заточенной под такую модель использования программной оболочке.

Под конец опрашиваемые упомянули о камере и водозащите корпуса, но больше всего понравилась девушка, которая сказала, что не хочет платить за замену разбитого экран и ремонт других поломок (нет, ну а кто хочет?). Однозначный вывод тут сделать сложно, так как возможен как вариант с защищенным корпусом и «небьющимся» стеклом, так и вариант с дополнительной страховкой подобных случаев.

Таким образом, нам остается дождаться февраля, когда на MWC 2017 (или раньше, что тоже вероятно) мы сможем проверить, как именно выполнит свои обещания LG.

Источник: LG