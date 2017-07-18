«Бородач-блондин, женщина-джинн и темнокожая эльфийка»: Apple представила новые эмодзи
Международный день эмодзи компания Apple отметила соответствующе – представив множество новых смайликов. Представленные Apple символы войдут в спецификацию Unicode 10.0 и станут доступными пользователям iPhone, iPad, Apple Watch и Mac после намеченного на эту осень традиционного обновления операционных систем.
Глава компании Apple Тим Кук лично представил новые эмодзи, воспользовавшись для этого своей страничкой в Twitter.
В данном случае Apple взяла часть из ранее представленного набора символов в рамках новейшей 10-й версии стандарта, принятого консорциумом Юникода в конце июня, и адаптировала их для своих устройств. Среди показанных Apple новых эмодзи есть символы с кормящей матерью, девушкой в хиджабе, зомби, говяжьим стейком, сэндвичем, динозавром и зеброй.
Некоторые из эмодзи представлены в нескольких версиях. Эмодзи с йогом, например, существует в двух различных вариантах цвета кожи – с более светлой и темной, а зомби и джинны могут быть как мужского, так и женского пола.
Еще среди новых смайлов есть бородатый блондин.
Но наиболее интересным пополнением стали эльфы 80 уровня мужского и женского пола со светлой и темной кожей. Отметим, что у Google, Facebook и Twitter тоже ранее поддержали темнокожих эльфов.
Источник: Apple
- Всемирный день эмодзи отмечается ежегодно 17 июля. Дата была выбрана не случайно, поскольку именно 17 июля можно видеть на пиктограмме, обозначающей календарь. Официального статуса у этого праздника нет, но, тем не менее, он широко отмечается поклонниками эмодзи во всем мире.
-
- В мае Emojipedia создала онлайн-инструмент на базе Google Trends для отслеживания популярности эмодзи.