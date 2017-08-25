CERT: любителям онлайн-порно следует заклеивать веб-камеры

Любителям онлайн-порно следует заклеивать веб-камеры. Об этом заявили эксперты безопасности из CERT и Netsafe, обнаружившие рост числа сообщений о хакерах, которые требуют деньги за нераспространение компромата, снятого во время просмотра порно пользователем без его ведома. Как правило, размер выкупа составляет $500.

По словам специалистов, в большинстве случаев хакеры получают доступ к компьютерам жертв при помощи специального вредоносного программного обеспечения. Последнее зачастую попадает на устройство, когда пользователь переходит по небезопасным ссылкам на сайтах для взрослых либо ведется на фишинговые электронные письма.

Затем, как только жертва посещает порносайт, мошенники включают веб-камеру и с ее помощью записывают дальнейшие действия ценителя «клубнички», а затем связываются с ним и начинают вымогать деньги взамен за нераспространение компромата.

Еще одна разновидность похожего мошенничества заключается в том, что преступники создают поддельные онлайн-аккаунты на сайтах знакомств или в социальных сетях. Затем хакеры используют фиктивный профиль в качестве приманки, и как только потенциальная жертва на него «клюет», злоумышленники начинают всячески подталкивать ее записать на камеру действия интимного характера. После этого они угрожают распространить видео в социальных сетях.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют при просмотре порно заклеивать камеру с помощью непрозрачной липкой ленты или использовать съемную крышку. Также рекомендуется проявлять бдительность в отношении того, по каким ссылкам вы переходите, и принимать видеоприглашения только от тех людей, которых вы знаете в реальной жизни.

При этом специалисты советуют не платить выкуп, даже если вы стали

жертвой хакеров.

«Может возникнуть соблазн заплатить деньги, чтобы решить вопрос. Однако в подобных случаях злоумышленники просто начинают требовать еще большие суммы», — утверждают эксперты.

Кроме этого, в СERT не советуют общаться с мошенниками. Вместо этого специалисты рекомендуют блокировать их профили, через которые они пытаются с вами связаться, и деактивировать собственный аккаунт.

Источник: International Business Times