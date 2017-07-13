DeepMind обучили ИИ «паркуру» в виртуальной реальности

Исследователи DeepMind, подразделения Google, которое занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, научили ИИ изобретательно преодолевать препятствия даже в незнакомой обстановке.

Сообщается, что для выбора оптимальной траектории движения компьютер использует примитивное зрение и специальные датчики, которые «закреплены» на теле фигурки, наделяя ее проприцепций (ощущением положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве). С их помощью ИИ определяет, в каком положении на данный момент находится его «тело» — вертикальном или горизонтальном, а также контролирует позы и движения своих виртуальных конечностей.



Чтобы научить ИИ «паркурить», исследователи применили метод обучения с подкреплением. Чем быстрее ИИ добирался из точки А в точку Б, тем больше была награда. Также разработчики использовали систему штрафов: ИИ наказывался, если фигурка наталкивалась на препятствия или смещалась с центра плоскости.

В результате, алгоритм практически с нуля научился выполнять весьма сложные движения. Так, фигурка обучилась закидывать колено, чтобы перебраться через препятствие, бегать, взбираться на склоны, перепрыгивать ямы и барьеры, а также уклоняться от препятствий сверху.



Интересно, что в большинстве случаев выдуманные компьютером движения и способы перемещения выглядят не совсем естественно: иногда то, что вытворяет ИИ, отчасти похоже на движения человека, находящегося под воздействием сильной дозы спиртного. Но оно и не удивительно, ведь ИИ не ограничен только набором естественных для человека движений.

По словам исследователей, основное преимущество разработанного ими ИИ заключается в его самостоятельности. Если обычные алгоритмы чаще всего не могут приспособиться даже к незначительным изменениям условий, то творение DeepMind обучено столь изощренным методам передвижения, что может ориентироваться даже в совершенно незнакомой виртуальной обстановке.

Напоследок отметим, что разработанный в DeepMind ИИ в будущем планируется встраивать в программы управления роботами, которые, как предполагается, благодаря этому смогут самостоятельно и «без потерь» перемещаться по сложной среде промышленного предприятия, улицы или жилого дома.

Источник: futurism, The Verge