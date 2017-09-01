Джереми Огер: «Вследствие автоматизации людям придется учиться всю жизнь»

По его словам, развитие технологий ИИ уже привело к тому, что автоматизация производств начала лишать работы не только рабочих в сборочных цехах, но и работников умственного труда. Свои мысли он подкрепляет исследованием, проведенным учеными Оксфорда, в котором было подсчитано, что около 47% служащих в сфере торговли и управления в будущем будут уволены по причине автоматизации. Похожий отчет McKinsey называет более скромные цифры, но аналогично прогнозирует, что машины возьмут на себя часть задач большинства специалистов. Короче говоря, влияние ИИ ощутят все.

«Дальнейшее развитие технологий ИИ может заменить до 50% всех сотрудников в финансовом секторе в течение 10 лет. При этом всего несколько лет назад мы считали эти профессии абсолютно стабильными», — сетует Огер.

Примечательно, что вместе с ростом автоматизацией растет и число навыков, которые требуются от сотрудников современных компаний. Причем на их освоение отводится все меньше времени.

«Мы преодолели порог, когда полученное вами образование может устареть быстрее, чем вы уйдете на пенсию», — говорит эксперт.



Из всего вышесказанного Огер делает вывод: людям нужно учиться адаптироваться к изменениям на рынке труда быстрее, чем когда бы то ни было ранее. В противном случае, мир столкнется с масштабной безработицей и экономическими потрясениями.

«Представьте себе такой незамысловатый сценарий. Около 3,5 млн граждан США сегодня работают водителями грузовиков. Предположим, что некая компания разработала надежную систему автопилотирования и теперь готова оснастить ею любой традиционный грузовик. Стоимость апгрейда составляет $30 000. Это одноразовые затраты, и их величина — меньше, чем годовой оклад водителя-человека. Очевидно, что как только подобные технологии выйдут рынок, индустрия очень быстро под них перестроится. Однако что делать 3,5 млн бывших водителей грузовиков? А как насчет водителей такси, Uber и Lyft? До сих пор многие водители такси негодуют и выходят на протесты против водителей Uber, а теперь представьте, что произойдет, когда на дорогах появятся абсолютно автономные транспортные средства», — говорит Огер.

Но есть и хорошие новости, обнадеживает эксперт. Индустриальные революции прошлого показали нам, что изменения несут также новые возможности и новые специальности. Миру потребуются люди, способные выполнять работу, с которой ИИ не справляется. Но для того чтобы преуспеть, уже сегодня нам нужно заново изобрести образование и обучение навыкам.