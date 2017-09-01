Джереми Огер: «Вследствие автоматизации людям придется учиться всю жизнь»
«Когда люди говорят об автоматизации, то зачастую представляют себе роботизированные руки, собирающие какие-то детали в сборочных цехах. Распространенность такого рода образов обусловлена тем, что ранее роботы заменяли исключительно людей физического труда. Но с тех пор прошло немало времени, и эти представления устарели», — пишет Огер.
По его словам, развитие технологий ИИ уже привело к тому, что автоматизация производств начала лишать работы не только рабочих в сборочных цехах, но и работников умственного труда. Свои мысли он подкрепляет исследованием, проведенным учеными Оксфорда, в котором было подсчитано, что около 47% служащих в сфере торговли и управления в будущем будут уволены по причине автоматизации. Похожий отчет McKinsey называет более скромные цифры, но аналогично прогнозирует, что машины возьмут на себя часть задач большинства специалистов. Короче говоря, влияние ИИ ощутят все.
«Дальнейшее развитие технологий ИИ может заменить до 50% всех сотрудников в финансовом секторе в течение 10 лет. При этом всего несколько лет назад мы считали эти профессии абсолютно стабильными», — сетует Огер.
Примечательно, что вместе с ростом автоматизацией растет и число навыков, которые требуются от сотрудников современных компаний. Причем на их освоение отводится все меньше времени.
«Мы преодолели порог, когда полученное вами образование может устареть быстрее, чем вы уйдете на пенсию», — говорит эксперт.
Из всего вышесказанного Огер делает вывод: людям нужно учиться адаптироваться к изменениям на рынке труда быстрее, чем когда бы то ни было ранее. В противном случае, мир столкнется с масштабной безработицей и экономическими потрясениями.
«Представьте себе такой незамысловатый сценарий. Около 3,5 млн граждан США сегодня работают водителями грузовиков. Предположим, что некая компания разработала надежную систему автопилотирования и теперь готова оснастить ею любой традиционный грузовик. Стоимость апгрейда составляет $30 000. Это одноразовые затраты, и их величина — меньше, чем годовой оклад водителя-человека. Очевидно, что как только подобные технологии выйдут рынок, индустрия очень быстро под них перестроится.
Однако что делать 3,5 млн бывших водителей грузовиков? А как насчет водителей такси, Uber и Lyft? До сих пор многие водители такси негодуют и выходят на протесты против водителей Uber, а теперь представьте, что произойдет, когда на дорогах появятся абсолютно автономные транспортные средства», — говорит Огер.
Но есть и хорошие новости, обнадеживает эксперт. Индустриальные революции прошлого показали нам, что изменения несут также новые возможности и новые специальности. Миру потребуются люди, способные выполнять работу, с которой ИИ не справляется. Но для того чтобы преуспеть, уже сегодня нам нужно заново изобрести образование и обучение навыкам.
«Нам нужно учить людей быть гибкими и не бояться трудностей — так, чтобы каждый мог впоследствии найти себе место в жизни», — утверждает эксперт.
К несчастью, говорит Огер, современная модель образования нацелена в первую очередь на обучение молодежи в начале их карьеры, при этом учеба зачастую представляет собой работу с полной занятостью. Эта модель основана на «классных часах» — времени, которое нужно потратить, просто сидя на лекции и слушая профессора, а затем, «получив знания», сдать экзамен. На подобное времяпровождение студенты, как правило, тратят очень много времени.
«Данный подход, в принципе, неплох, если у вас имеется достаточно свободного времени. Но с появлением ИИ людям требуется улучшать навыки постоянно и быстро, и время становится слишком ценным ресурсом, которым вот так разбрасываться попросту неэффективно», — утверждает Огер.
Как выглядит альтернативный подход
По мнению Огера, существует два выхода из сложившейся ситуации.
Во-первых, нужно изменить то, что люди изучают. Поскольку умение замечать связи в, казалось бы, несвязанных вещах становится все более востребованным, необходимо увеличить роль междисциплинарных областей знания, которые, как правило, способствуют развитию творческого, креативного мышления.
«Некоторые университеты уже переориентируют свои факультеты от изучения узких научных дисциплин в сторону процесса получения знаний, ориентированного на широкое познание мира. Так, в Университете Аризоны недавно представили курс, посвященный «исследованиям на Земле и в космосе», в котором были объединены такие естественнонаучные дисциплины, как астрофизика, геология и экологическая инженерия», — пишет Огер.
Во-вторых, следует обратить внимание на то, кто несет ответственность за наше образование. Сегодня, когда мы молоды, этим занимаются родители. Позже за это отвечают учителя. Но этот подход устарел.
По мнению Огера, нам нужна новая модель, которая позволила бы людям самим отвечать за свое образование и не стесняться учиться даже после окончания ВУЗа. А работодатели, в свою очередь, должны взять на себя ответственность за дальнейший рост своих сотрудников.
«Нам нужно создать более тесную связь между образованием и рынком труда. Колледжи должны наконец сфокусироваться на формировании навыков, которые действительно востребованы и важны. Чтобы сделать это, возможно, им придется более тесно сотрудничать с большими корпорациями и высшими учебными заведениями.
Также нужно добавить в систему образования больше практики, дать возможность всем студентам во время учебы параллельно работать по выбранной специальности — например, при помощи более интересных и обширных программ по стажировке», — говорит Огер.
Акцент не на часах, а на конкретных навыках
По мнению Огера, систему образования в конечном счете нужно выстроить таким образом, чтобы человек мог продолжать получать знания и после получения диплома. Другими словами, его образование не должно заканчиваться после университета.
«Также нужно убрать подход, при котором успешность студента вычисляется временем, проведенным за партой. Необходимо сконцентрироваться на реальных навыках и награждать студентов за реальное мастерство, которое они достигают в той или иной области. Только при таком подходе студенты будут учиться и получать знания, а не просто отсиживать часы в классной комнате», — добавляет специалист.
Кроме этого, компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными, придется уделять внимание внутренним образовательным программам и постоянно переобучать своих работников, а также поощрять тем или иным образом их самообразование. Только так они смогут обеспечить процесс, при котором их сотрудники будут получать новые навыки по мере того, как старые устаревают.
«При этом непрерывно продолжающийся подход к обучению не только позволит сотрудникам все время оставаться востребованными, но также повысит их удовлетворенность. Благодаря этому внутри компаний значимо уменьшится текучесть кадров», — заключает Огер.
Источники: hightech.fm, Entrepreneur