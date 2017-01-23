Экономическая сторона игровой индустрии (инфографика)
За последнее десятилетие видеоигры из относительно нишевого способа расслабиться и хорошо провести время экспоненциально выросли в одну из самых прибыльных отраслей индустрии развлечений.
Миллионы людей ежедневно погружаются в виртуальные миры — следовательно, теоретически разработчики самых популярных игровых проектов должны быть чрезвычайно богаты. Но как насчет реальных показателей?
Интернет-эксперты из 100TB провели обширное исследование и нарисовали наглядную инфографику, в который отразили чисто экономический аспект бурно развивающейся игровой индустрии.
Краткая выжимка из доклада:
- За 2016 год рынок игровой индустрии вырос на 8,5% — до $99,9 млрд. При этом 40% от этой суммы ($36,9 млрд) составляют мобильные приложения. В будущем, к 2019 году, по подсчетам экспертов, капитализация игрового рынка вырастет на 6,6% — до $118,6 млрд.
- League of Legends является наиболее популярной онлайн-игрой, в которую ежедневно «зависают» примерно 27 млн человек. В 2014 году она принесла своим создателям $1,3 млрд. В спину ей дышат World of Warcraft ($1,2 млрд) и Pokemon GO (всего за 60 дней после релиза которой Nintendo заработала $500 млн).
- Разработчики Tencent (создатели вышеупомянутой League of Legends) — самые богатые игроделы: их рыночная капитализация оценивается в ошеломительные $246 млрд. За ними расположились Nintendo ($42 млрд), Sony ($38 млрд) и Activision-Blizzard ($27,44 млрд)
- Популярность киберспорта в мире продолжает стремительно расти: к 2018 году его капитализация может достигнуть $1,1 млрд.
- Самым богатым киберспортсменом является Сахил «UNiVeRsE» Арора, известный профессиональный игрок в Dota 2, заработавший более $2,5 млн.
- Чтобы поддержать своих любимых контент-мейкеров, жители США в среднем донатят $4,6 в месяц.
- Знаменитый летсплейщик и видеоблогер PewDiePie за всю свою YouTube-карьеру (7 лет) заработал около $124 млн.
- В целом, успешные летсплейщики и стримеры могут зарабатывать до $100 000 в год.
- К 2020 году капитализация развивающегося рынка VR-гаджетов составит $120 000.
- Steam по-прежнему остается самой популярной игровой платформой, в которой зарегистрировано примерно 125 миллионов аккаунтов — больше, чем все население Мексики.