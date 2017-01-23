За последнее десятилетие видеоигры из относительно нишевого способа расслабиться и хорошо провести время экспоненциально выросли в одну из самых прибыльных отраслей индустрии развлечений.

Миллионы людей ежедневно погружаются в виртуальные миры — следовательно, теоретически разработчики самых популярных игровых проектов должны быть чрезвычайно богаты. Но как насчет реальных показателей?

Интернет-эксперты из 100TB провели обширное исследование и нарисовали наглядную инфографику, в который отразили чисто экономический аспект бурно развивающейся игровой индустрии.

Краткая выжимка из доклада: