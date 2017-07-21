Энтузиаст переделал интерком 1986 года выпуска в аналог умной колонки Google Home

Британский техноэнтузиаст Мартин Мандер превратил старый беспроводной интерком в полноценный домашний голосовой помощник. Для этого он использовал микрокомпьютер Raspberry Pi и Google AIY – набор инструментов для экспериментов с искусственным интеллектом. Детально о своей необычном эксперименте энтузиаст рассказал на сайте Instructables. Там он подробно расписывает каждый из этапов создания устройства, не скупясь на фотографии.

Как рассказывает Мандер, набор из трех интеркомов из середине 1980-х он купил на распродаже за £4, а другие необходимые компоненты – микрокомпьютер Raspberry Pi и Google AIY – достались ему бесплатно вместе с 57 выпуском журнала MagPi.

Чтобы вместить все необходимые компоненты энтузиасту прилось немного поработать над корпусом интеркома. В процессе моддинга он также добавил белую LED-лампочку для индикации каждой активации голосовой системы.

Результатом кропотливого труда энтузиаста стало современное умное устройство в ретро-стиле, способное отвечать на самые простые вопросы вроде «Какая погода на улице?». Также говорится о других возможностях системы: она может рассказывать шутки и управлять другими устройствами экосистемы «умного» дома. Но в отличие от Google Home, Amazon Echo и прочих умных домашних помощников детище британца слушает не постоянно и для активации голосового управления требуется нажать на соответствующую клавишу. Впрочем, для некоторых пользователей это может показаться скорее плюсом.

Над внешним видом устройства энтузиаст тоже поработал и выполнил его в характерной для Google цветовой стилистике. Наглядное представление о получившемся устройстве и его возможностях дает снятый им видеоролик:

Источник: Instructables