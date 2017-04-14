Энтузиаст собрал рабочий смартфон iPhone 6s из отдельных компонентов, купленных в Китае [Видео]

Американский инженер по программному обеспечению Скотти Аллен решил выяснить, реально ли самому собрать из отдельных комплектующих, а также сколько будет стоить такой самодельный айфон. Все необходимые компоненты для своего эксперимента энтузиаст приобрел на китайском радиорынке Huaqiangbei. Забегая наперед, Аллену в конечном итоге удалось заполучить все необходимые компоненты и собрать из них рабочий iPhone 6s с 16 ГБ флэш-памяти. К слову, первоначально Аллен хотел собрать iPhone 7, но не смог найти все нужные компоненты и переключился на прошлогоднюю модель iPhone 6s.

На сайте Strange Parts он опубликовал небольшую заметку, где рассказал историю создания «айфона» своими руками и подробно остановился на каждом из основных компонентов устройства.

Кроме того, изобретатель подготовил 23-минутное видео, где показано как осуществлялась закупка и проводилась сборка устройства.

Отметим, что сэкономить у Аллена не получилось. На форуме Reddit он написал, что на закупку компонентов он потратил в общей сложности около $1000. Правда, в итоге немалая часть комплектующих и инструментов не понадобилась. По его словам, можно было уложиться в $300. Именно во столько он оценил общую стоимость всех использованных компонентов.

Аллен признает, что стоимость собранного им iPhone не намного ниже рыночной цены обычной 16-гигабайтной версии iPhone 6, но это второстепенно. Здесь важен сам процесс, а точнее полученный опыт, который, как отмечает Аллен, бесценен.

Источник: MacRumors