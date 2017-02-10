Если бы Apple была корпорацией зла. Вышел новый трейлер «Сферы» / The Circle с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом

Кинокомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фантастического триллера «Сфера» с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон в главных ролях. Дебютный трейлер фильма вышел несколькими месяцами ранее.

Напомним, кинокартина является экранизацией одноименного романа-антиутопии американского писателя Дейва Эггерса, являющегося одним из бестселлеров 2013 года. Мировая премьера фильма намечена на 28 апреля 2017 года.

В стремлении обеспечить человечеству благополучие и процветание, сделать мир лучше, короче говоря, успешная IT-корпорация из Кремниевой долины под названием The Circle разрабатывает онлайн-идентификатор человека, собирая в единую систему его электронную почту, страницы в соцсетях и информацию о банковских картах и платежах. Позже выясняется, что компания на самом деле преследует корыстные цели, прикрывая их развитием новых технологий. Здание штаб-квартиры The Circle в трейлере подозрительно напоминает новую штаб-квартиру одной известной технологической компании, которую все никак не могут достроить.

Как уже отмечалось выше, главные роли в фильме достались Тому Хэнксу и Эмме Уотсон. Первый играет главу корпорации The Circle, а вторая – новоиспеченную и подающие большие надежды сотрудницу. Также в фильме снялись Карен Гиллан («Стражи Галактики») и Джон Бойега («Звездные войны: Пробуждение силы»). Режиссером картины выступил Джеймс Понсольдт («В хлам», сериал «Бесстыдники»).

P.S. Обратите внимание на саундтрек (это кавер на Hall & Oates’s «Private Eyes«), а точнее на постоянно повторяющие слова «Watching you».

Источник: YouTube и meduza