Глава Slack поддержал введение безусловного основного дохода

Глава корпоративного мессенджера Slack Стюарт Баттерфилд высказался в поддержку безусловного основного дохода. По мнению Баттерфилда, базовые выплаты поспособствуют росту предпринимательской активности и потому должны быть доступны каждому.

Об этом предприниматель сообщил во время дискуссии в своем микроблоге в Twitter. Сооснователь Lambda School Остин Оллред заметил, что большинство крупных компаний появилось благодаря семейным сбережениям их основателей, на что Баттерфилд заявил:

«Не обязательно иметь много денег. Даже небольшая финансовая „подушка безопасности“ дает мощный толчок предпринимательской активности».

Doesn't have to be much, but giving people even a very small safety net would unlock a huge amount of entrepreneurialism. — Stewart Butterfield (@stewart) August 4, 2017

Глава Slack уверен, что БОД можно ввести наравне с другими социальными реформами, в том числе с бесплатным высшим образованием и здравоохранением. Вместе с тем, высшее образование Баттерфилд считает менее значимой ценностью в сравнении с бесплатной медициной: «Многие люди счастливы и успешны без высшего образования, тогда как мертвые люди мертвы».

Who said instead? 🙃 (Though, of the three, free college seems the least important by a factor of 10.) — Stewart Butterfield (@stewart) August 4, 2017

Напоследок отметим, что основным приверженцев введения БОД в Кремниевой долине выступает основатель Facebook Марк Цукерберг. По его мнению, гарантированное ежемесячное «поощрение», покрывающее основные расходы — на еду и аренду жилья, позволит многим людям «выпрыгнуть» из нищеты, а также станет отличной социальной защитой для тех, чьи рабочие места были уничтожены вследствие автоматизации.

Источники: Business Insider, hightech.fm