Глава Slack поддержал введение безусловного основного дохода

Глава корпоративного мессенджера Slack Стюарт Баттерфилд высказался в поддержку безусловного основного дохода. По мнению Баттерфилда, базовые выплаты поспособствуют росту предпринимательской активности и потому должны быть доступны каждому.

Об этом предприниматель сообщил во время дискуссии в своем микроблоге в Twitter. Сооснователь Lambda School Остин Оллред заметил, что большинство крупных компаний появилось благодаря семейным сбережениям их основателей, на что Баттерфилд заявил:

Doesn't have to be much, but giving people even a very small safety net would unlock a huge amount of entrepreneurialism.

Глава Slack уверен, что БОД можно ввести наравне с другими социальными реформами, в том числе с бесплатным высшим образованием и здравоохранением. Вместе с тем, высшее образование Баттерфилд считает менее значимой ценностью в сравнении с бесплатной медициной: «Многие люди счастливы и успешны без высшего образования, тогда как мертвые люди мертвы».

Who said instead? 🙃 (Though, of the three, free college seems the least important by a factor of 10.)

— Stewart Butterfield (@stewart) August 4, 2017