Главные трейлеры Gamescom 2017

В Кёльне сейчас проходит Gamescom 2017 — крупнейшая в Европе игровая выставка и второе по значимости мероприятие в индустрии после калифорнийской E3. Отметим, что выставка началась еще в прошлое воскресенье, 20 августа, и закроется в эту субботу, 26 августа. Как обычно, многие главные конференции пришлись на первые дни выставки и уже накопилось порядочное количество трейлеров игр, которые должны выйти в этом и следующем году. После E3 2017 на особо крупные анонсы никто и не рассчитывал и среди всего показанного есть лишь несколько новых проектов. Тем не менее, новые трейлеры уже знакомых игр – тоже хорошо и можно дополнить представление о грядущих проектах. Ниже приводим главные трейлеры с игровой выставки Gamescom 2017.

Assassin’s Creed Origins. Игра выйдет 27 октября на PC, PS4 и Xbox One.

Star Wars: Battlefront II. Шутер разрабатывается для РС, PS4 и Xbox One, выход намечен на 17 ноября.

Middle-earth: Shadow of War. Релиз намечен на 10 октября на платформах PC, PS4 и Xbox One.

Jurassic World Evolution. Симулятор парка развлечений от Frontier Developments выйдет летом 2018 года на PC, PS4 и Xbox One. Его релиз будет приурочен к выходу киноленты Jurassic World: Fallen Kingdom.

Final Fantasy XV: Windows Edition. Выход РС-версии знаменитого консольного эксклюзива намечен на начало 2018 года.

Final Fantasy XV: Pocket Edition. Мобильная адаптация «взрослой» Final Fantasy XV выйдет этой осенью на Android, iOS и Windows 10 Mobile.

Ruiner. Брутальный киберпанковский шутер с видом сверху Ruiner от польской студии Reikon Games выйдет на РС, PS4 и Xbox One 26 сентября этого года.

The Sims 4. DLC под названием «Кошки и собаки» (Cats & Dogs) для популярного симулятора жизни The Sims 4 поступит в продажу на PC (Windows и macOS X) 10 ноября и будет полностью переведено на русский язык.

Overwatch. Новая карта Junkertown для Overwatch спроектирована для игрового режима «Сопровождение». Дата выхода обновления пока неизвестна.

Fe. Стильное приключение шведской студии Zoink Games появится на РС, PS4, Xbox One и Switch в начале 2018 года.

Life is Strange: Before the Storm. Первый эпизод приквела популярного сериального приключения Life is Strange появится на PC, PS4 и Xbox One 31 августа.

Destiny 2. Сиквел вышедшего в 2014 году шутера поступит в продажу 6 сентября в версиях для PlayStation 4, Xbox One и PC (впервые для серии).

Age of Empires IV. Дата выхода новой части знаменитой стратегической серии пока неизвестна.

GWENT: Thronebreaker. Первая сюжетная кампания для коллекционной карточной игры Gwent: The Witcher Card Game выйдет на РС, PS4 и Xbox One в этом году.

Одновременно CD Projekt Red анонсировала GWENT Masters – серию киберспортивных турниров по Gwent: The Witcher Card Game.

The Good Life. Кампания по сбору средств на выпуск новой ролевой игры с элементами симулятора повседневной жизни создателя Deadly Premonition и D4: Dark Dreams Don’t Die Хидатаки Суэхиро стартует на платформе Fig 3 сентября.

ARMS. Файтинг для Nintendo Switch получит нового боевого персонажа – колоритную Лолу Поп (Lola Pop). Обновление выйдет «скоро» и будет бесплатным.