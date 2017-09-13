Группа лондонских нейрохирургов записала панорамное видео настоящей операции на открытом мозге (18+)

Хотели ли вы когда-нибудь побывать в больничной операционной и собственными глазами увидеть, как проводится операция на мозге? Если ответ положительный, то эта новость определенно для вас.

Группа нейрохирургов из Королевского госпиталя Лондона осуществила операцию на открытом мозге пациента, записав весь процесс на две камеры с эффектом погружения в виртуальную реальность. Одну из камер, снимавшую панораму в 360 градусов со стороны зрителя (в которой можно «вертеть головой» с помощью мышки или просто вертеть головой, если вы смотрите его в VR-гарнитуре), медики установили в операционной, а другая была закреплена на голове одного из врачей и снимала весь процесс от первого лица, транслируя его на виртуальный экран.

В конечном счете видеоролик, конечно, был порезан и смонтирован, но главные стадии проведения операции остались.

Отметим, что видео начинается с описания проблемы, угрожающей жизни пациента: в одном из сосудов его головного мозга обнаружили аневризму (выпячивание стенки артерии, которое может привести к ее разрыву и последующему кровоизлиянию). Для того, чтобы ее клипировать (наложить на сосуд зажим, который «выведет» опасный участок из системы кровообращения), врачам потребовалось провести операцию на открытом мозге.

Действия хирургов во время операции объясняет комментатор-консультант, также являющийся нейрохирургом.

На всякий случай еще раз предупредим, что запись может показаться некоторым зрителям шокирующей.

По мнению продюсера видео, в будущем подобные ролики помогут в обучении хирургов, позволив им тренироваться на операциях в виртуальной реальности.

«Запись полной процедуры в VR позволяет нам начать процесс воссоздания операции в VR-симуляции, при помощи которой практикующие хирурги cмогут практиковать ключевые этапы процедуры в виртуальной реальности, — заявил основатель Fundamental VR Крис Скэттергуд — Кроме этого, мы работаем над решением FeelReal, которое позволит медикам фактически чувствовать руками текстуры разных типов тканей в VR».

Источники: Medialeaks, Mashable