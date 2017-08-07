Исследование: люди симпатизируют роботам, которые совершают ошибки

Чтобы сделать это, исследователи намеренно запрограммировали роботов NAO (автономных человекоподобных роботов французской компании Aldebaran Robotics) на ошибочное поведение и позволили участникам эксперимента так или иначе с ними взаимодействовать.

Затем испытуемые должны были оценить привлекательность робота, его антропоморфность и интеллект; а также проанализировать совершенную им ошибку. Проведя интервью с участниками эксперимента и составив пользовательский рейтинг, ученые сравнили полученные данные с результатами прошлых экспериментов, когда роботы вели себя нормально, и обнаружили на первый взгляд нечто удивительное: оказывается, роботы с дефектами в функционировании не воспринимаются людьми как значительно менее «умные» или менее антропоморфные по сравнению с «идеальными». Даже наоборот, «несовершенные» устройства сильнее расположили к себе участников эксперимента: люди оценили их как более привлекательных.

По словам исследователей, столь интересные результаты обусловлены психологическим эффектом оплошности, открытым в 1966 году психологом Эллиотом Аронсоном: привлекательность человека повышается, если он совершает ошибку.

Ученые отмечают, что дальнейшие эксперименты на тему влияния дефектов в функционировании роботов на взаимодействие с человеком позволят лучше оптимизировать поведение искусственного интеллекта. Так, робот, способный посредством считывания социальных сигналов человека «осознать», что в его поведенческие паттерны закралась некоторая ошибка, мог бы дать понять пользователю, что он знает о ней, и начать применять стратегии по ее устранению.

Кроме этого, по мнению исследователей, результаты эксперимента могут найти применение в области социальной интеракции роботов. Возможно, вместо утверждения, что робот должен функционировать идеально, стоит использовать идею, при которой роботу дозволено совершать ошибки. Так робот сможет сохранять привлекательность для человека, несмотря на возможные недочеты в его поведении.

Источник: «Популярная механика»