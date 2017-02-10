Исследование: от превращения в интернет-тролля не застрахован никто

Интернет-троллей никто не любит. Оно и неудивительно, учитывая редкий дар этих персонажей портить настроение окружающим и превращать любую дискуссию в бессмысленный поток провокаций и оскорблений. Но недавнее совместное исследование ученых Стэнфорда и Корнелла (последний входит в элитную Лигу плюща) доказывает, что при определенном стечении обстоятельств любой может внезапно превратиться в самого что ни на есть злобного и противного интернет-тролля. Иными словами, тролль живет в каждом из нас, нужно лишь знать за какие ниточки потянуть. Забегая наперед, исследователи выяснили, что плохое настроение и воздействие окружающих могут запустить режим тролля.

Эксперимент проходил в два этапа. На первом этапе 667 добровольных участников разделили на группы и попросили пройти тесты трех уровней сложности (очень легкий, средний и очень сложный). После этого участников попросили заполнить специальную анкету для выяснения испытуемых ими эмоций (гнев, усталость, чувство подавленности и напряжение), определяющих общее настроение. Настроение участников, выполнивших сложный тест, ожидаемо оказалось хуже, нежели тех, кому достался более легкое задание. После этого их попросили прочитать статью и поучаствовать в ее обсуждении. При этом некоторым участникам в самом верху секции с комментариями демонстрировались провокационные сообщения, а другим – нейтральные.

Затем два независимых эксперта, используя множество критериев (переходы на личности, оскорбления и т.д.), взялись оценивать комментарии участников эксперимента на предмет троллинга. Примерно 35% участников, которые прошли легкий тест и видели нейтральные комментарии, оставили провокационные сообщения. В случае участников, которым дали тест посложнее и показали комментарии других троллей, доля гневных комментариев составила 50%. Ну и последняя группа, проходившая самый сложный тест и читавшая сообщения троллей, продемонстрировала пугающий результат – 68% участников оставили сообщения провокационного характера.

Вторым этапом была подкрепление результатов наблюдения дополнительными доказательствами, полученными в реальности. Для этого исследователи обработали обезличенные данные с комментариями, публикуемыми на сайте CNN с 2012 года. В выборку попало более 200 тыс. тем с более 26 млн комментариями, которые оставили около 1,16 млн пользователей. Оценить настроение в данном случае не представлялось возможным, поэтому ученые пошли другим путем. Предыдущее исследование показало, что настроение зависит от дня недели и времени суток.

Наибольшее внимание исследование обратили на нежелательные комментарии и сообщения, получившие наибольше число голосов «против» от других пользователей. В итоге ученые подтвердили свои догадки. Большинство комментариев со всеми признаками троллинга были оставлены в начале недели и в позднее время суток, когда люди чаще всего пребывают не в самом лучшем расположении духа. То есть, даже самые доброжелательные и адекватные пользователи могут иногда вспылить после неудачного и тяжелого рабочего дня. Результатом становится порочный круг, когда одни «заражают» троллингом других, другие третьих и т.д. Но это вовсе не отменяет тот факт, что некоторые личности более подвержены этой «хвори», нежели другие. Практически на каждом сайте (и наш здесь не исключение) можно найти неисправимых матерых троллей с многолетним стажем.

Вместе с тем, исследователи убеждены, что их наблюдения могут интернет-сообществам держать троллинг в узде. В будущем вполне могут появиться такие защитные меры, как временные блокировки пользователей с сообщениями, отмеченными как «неуместные», автоматические уведомления потенциально провокационных сообщений для модераторов и более активное использование «скрытой блокировки», когда пользователи не знают, что другие не видят их сообщения. Маловероятно, что язвительные и провокационные комментарии когда-нибудь исчезнут как явление, но случаи, когда адекватные пользователи, поневоле становятся заложниками троллинга, определенно будут происходить реже.

Источник: Стэнфордский университет