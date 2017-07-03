Исследование: жители Бразилии и Китая — лидеры по активному использованию смартфонов

Всего за несколько лет смартфоны из просто переносных телефонов превратились в поистине многофункциональные устройства. С их помощью сегодня можно заказать пиццу или такси, совершать покупки в интернете, отслеживать свое состояние здоровья, общаться с друзьями при помощи текстовых сообщений и многое-многое другое. Вовсе неудивительно, что «умный телефон» ныне считается неотъемлемым атрибутом современного человека.

Немецкие социологи изучили, жители каких стран проводят за смартфонами наибольшее количество времени. По результатам исследования выяснилось, что лидерами по телефонному «залипанию» являются бразильцы. Жители данной южноамериканской страны проводят за своими смартфонами около 5 часов в день. За ними расположились жители Китая, которые тратят на телефоны по три часа в сутки. А вот жители США, Италии, Испании, Южной Кореи, Канады и Великобритании проводят за смартфонами в среднем около 2 часов в день .

Интересно, что, по словам Томи Ахонена, британского эксперта по мобильной связи, современные люди проверяют свои мобильные телефоны примерно каждые 6 минут. Это означает, что за весь рабочий день — 16 часов — они успевают проверить свой телефон по меньшей мере 150 раз.

Но почему так?

По мнению Чжу Яншо, исследователя факультета социальной и инженерной психологии Института психологии при Академии наук Китая, пользователи просто боятся пропустить что-то важное, поскольку хотят заканчивать все имеющиеся дела в кратчайшие сроки. В результате, они приобретают привычку часто вертеть смартфон в руках — и не всегда по делу, рассказывает психолог.

Причем использование смартфонов порой уже начинает граничить с зависимостью. Яншо объясняет это тем, что жителям КНР, к примеру, определенно недостает досуга. «Оффлайновые» мероприятия в Китае — спортивные состязания, художественные выставки, туристические поездки — сегодня не пользуются спросом. Вместе с тем, в стране на данный момент насчитывается 668 млн активных пользователей интернета, 8-9% которых получают доступ к глобальной сети при помощи смартфонов. Для этих людей мобильный телефон в конечном счете превратился в ту самую отдушину, с помощью которой они могут весело провести время.

Впрочем, несмотря на все преимущества мобильных гаджетов, при чрезмерном их использовании у пользователей могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупреждает психолог. Так, если человек подолгу проводит время, уткнувшись в экран телефона, то со временем у него может ухудшиться зрение или искривиться позвоночник. Также смартфон ухудшает качество сна, если пользователь подолгу «залипает» в нем по вечерам.

Источник: Сhina Daily