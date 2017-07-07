«Киевпастранс» выпустил новые билеты для разовых поездок с QR-кодом (но это не QR-код для оплаты проезда)

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о том, что после повышения тарифов все бумажные билеты для разовых поездок на общественном транспорте Киева получат QR-код, расположенный с обратной стороны билета.

Впрочем, в отличие от технологии, предложенной ПриватБанком, где QR-код используется для оплаты проезда с помощью мобильного приложения и смартфона, здесь этот код играет совершенно другую роль. По сути, это всего лишь дополнительный уровень защиты бумажного билета от подделки, а сам QR-код содержит ссылку, которая ведет на официальный сайт КП «Киевпастранс» в раздел «Маршруты и расписание».

Cегодня, 7 июля 2017 года, выпущена первая лимитированная партия обновленных билетов, которые находятся в обращении на маршрутах наземного общественного транспорта, которые обслуживает Куреневское ТРЕД, ТРЕД №2,3, АП № 2. После введения нового тарифа, все разовые билеты Киева получат такой же QR-код.

Напомним, что с начала текущего года украинцы успели приобрести 100 тысяч электронных билетов на основе QR-кода для поездок в городском транспорте. А в киевском метро уже в текущем месяце собираются заменить жетоны бумажными билетами с QR-кодом.

Источник: «Киевпастранс»