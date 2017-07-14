LG опубликовала первое промовидео новой линейки смартфонов LG Q6 (Q6α, Q6+)

Компания LG опубликовала официально промовидео недавно представленной линейки смартфонов среднего уровня Q6, которая отличается «вытянутыми» дисплеями FullVision с соотношением сторон 18:9.

Напомним, что в новую линейку вошло сразу три модели — LG Q6α, Q6 и Q6+, которые отличаются друг от друга только объемами оперативной и флэш-памяти, но не дизайном (алюминиевый корпус) или аппаратной платформой (Snapdragon 435). Все три смартфона оснащены 5,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160х1080 пикселей, аккумулятором на 3000 мАч и парой камер 13 Мп и 5 Мп.

Что касается отличий, то младшая модель LG Q6α получила 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, базовая LG Q6 – 3 ГБ и 32 ГБ, и старшая LG Q6+ – 4 ГБ и 64 ГБ. Смартфоны также получили продвинутую биометрическую систему аутентификации на основе распознавания лиц, как у флагманской модели LG G6. Продажи линейки должны стартовать уже в августе текущего года.

Источник: GSMarena