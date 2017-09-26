На фоне сборов почти в $500 млн студия Warner Bros. подтвердила сиквел фильма ужасов «Оно» и назначила премьеру на 5 сентября 2019 года

Каждому, кто читал роман Стивена Кинга «Оно», посмотрел его экранизацию в кинотеатре или оценил текущий уровень сборов, было очевидно, что у фильма будет сиквел. Теперь это не просто уверенность, а свершившийся факт, так как студия Warner Bros. официально объявила о выходе «Оно 2» и назначила дату премьеры на 6 сентября 2019 года.

Ссылка на книгу не случайна, так как авторы первого фильма «освоили» только ее первую половину. Вторая часть, где выросшие герои возвращаются в родной город спустя 27 лет, чтобы окончательно расправиться с древним злом и будет основой для сиквела. Интересно, что во второй части будут присутствовать не только повзрослевшие герои первого фильма, но и их их «юные версии», которых задействуют в сценах флешбеков.

Режиссером «Оно 2» назначили автора первой части Андреса Мускетти, также к своей роли клоуна Пеннивайза вернется Билл Скарсгард, так что о преемственности стиля можно не переживать.

Отметим, что фильм «Оно» / It уже собрал в мировом прокате $478 млн ($266 млн в США) и стал самым кассовым фильмом ужасов в истории, обогнав «Изгоняющего дьявола» 1973 года. Таким образом, даже если бы у романа Стивена Кинга не было второй части, студия Warner Bros. наверняка бы ее придумала. По той же причине нас может ждать и третья часть истории в виде второго сиквела или приквела, так как по книге Стивена Кинга зло просыпается каждые 27 лет.

Источник: Entertainment Weekly