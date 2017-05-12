На Humble Bundle стартовала «Весенняя Распродажа» со скидками на игры до 95%

В самом конце весны сервис Humble Bundle объявил о «Весенней Распродаже», которая продлится до 25 мая. В рамках Spring Sale все желающие смогут приобрести игры со скидками до 95% от 2K Games, THQ Nordic, Bethesda, Bandai Namco и других издателей.

Полный список игр со скидками на Humble Bundle доступен по следующей ссылке.

Также напомним, что до завершения бесплатной раздачи стратегии Dungeons 2 на том же Humble Bundle остаются ровно сутки, так что поспешите ее загрузить, если вам нравятся игры подобного жанра.

Источник: Humble Bundle