Немецкий дизайнер показал свой вариант Apple Mac Pro 2

В Сети часто можно встретить концепты дизайна грядущих устройств. Чаще всего они появляются либо незадолго до презентации, либо из-за длительного отсутствия новостей о продукте. Пусть Apple Mac Pro не является самым популярным и тем более доступным компьютером компании (цена базовой модели начинается с $3000), поклонники именно этой модели все же есть.

Текущее поколение Mac Pro было представлено в июне 2013 года, а в продажу устройство поступило в декабре того же года. С тех пор ни внешний вид, ни «начинка» компьютера не менялись. Вероятно, именно это и сподвигло немецкого дизайнера, арт-директора студии Crytek, нарисовать собственную модель Mac Pro 2. Результатом Паскаль Эггерт (Pascal Eggert) поделился в своем личном блоге.

Размер дизайнерской модели является чем-то средним между последними двумя ревизиями компьютера. Такой корпус рассчитан на две полноразмерные видеокарты NVidia GTX 1080, имеет слоты для двух M.2 и четырех 2.5″ SSD/HDD. О разъемах автор тоже подумал и не упустил ничего важного (правда, встроенного кард-ридера нет, но и в оригинальном Mac Pro он всегда отсутствовал).

Конечно, автор концепта не показал размещение процессора, блока питания и не сильно показал систему охлаждения, но тем не менее, корпус выглядит очень приятно и все же более функционален, чем текущее поколение профессионального «Мака». Когда же Apple представит новый или обновит мощнейший компьютер Apple, естественно, пока никто не знает. Поклонникам, которые все же ждут обновление, остается только надеяться, что будущие «отличные настольные компьютеры», о которых недавно говорил Тим Кук, включают в себя и Mac Pro.

Источник: pascaleggert.de