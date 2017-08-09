Несмотря на непрерывно растущее число всевозможных гаджетов, американцы начали меньше расходовать электроэнергию

Количество всевозможных умных гаджетов на руках у американцев неустанно растет: подключение к сети начинают требовать даже зубные щетки. Вместе с тем, несмотря на это, жители США ныне расходуют меньше электроэнергии, чем десять лет назад. Об этом сообщает Управление по энергетической информации США.

Согласно опубликованной информации, общий объем продаж электроэнергии в американских домохозяйствах снизился на 3% в 2010-2016 годах — или на 7% процентов в пересчете на душу населения.

По мнению специалистов, причина этому заключается в том, что гаджеты становятся более энергоэффективными и маленькими.

Так, большинство телевизоров теперь плоские и требуют меньше электроэнергии. Более того, телевизоры в принципе исчезают из американских домов: вместо этого американцы проводят больше времени в интернете. Причем для выхода во всемирную паутину жители США предпочитают использовать относительно эффективные в плане потребления электроэнергии планшеты и смартфоны, а не прожорливые ПК.

Впрочем, по мнению экспертов, радоваться пока что рано. Спад в потреблении носит временный характер: в 2030-2040 гг расход электроэнергии вновь начнет расти из-за дальнейшего роста числа заряжаемых устройств.

Кроме того, добавляют специалисты, поскольку большая часть персональных компьютеров подключена к «облачным сервисам», основная часть энергетических затрат сегодня ложится на коммерческий сектор — на серверы Facebook, Google и Amazon. Там тоже повышается эффективность, но наши потребности в данных будут расти все больше и больше в течение следующих 20 лет — и потому там также следует ожидать значительного повышения потребления электроэнергии в будущем.

Источник: Recode