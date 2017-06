Nintendo на E3 2017: главные анонсы и трейлеры игр (новая игра Pokémon, Metroid Prime 4, ремейк Metroid II: Return of Samus, Super Mario Odyssey и пр.)

Вслед за Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Ubisoft и Sony свое мероприятие в рамках E3 2017 провела компания Nintendo, которая, по сути, и закрыла крупнейшую ежегодную выставку игр. В этом году японская компания не проводила традиционную конференцию, а показала заранее записанное шоу Nintendo Spotlight: E3 2017. Среди главных трейлеров и анонсов Nintendo Spotlight: E3 2017 можно выделить следующие:

Новый трейлер ролевой игры Xenoblade Chronicles 2 со сказочно красивым научно-фантастическим миром от Monolith Soft. Игра разрабатывается эксклюзивно для Nintendo Switch, датой релиза указана зима 2017 года.

Дебютный трейлер нового платформера Kirby (не окончательное название). Новая часть приключений розового шарика Кирби выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch где-то в 2018 году.

Новая ролевая игра серии Pokémon. Игра разрабатывается эксклюзивно для Switch студией Game Freak, которая создавала новые игры в основной серии Pokémon с момента выхода оригинальной части Pokémon Red and Blue в 1996 году.

Анонс и дебютный трейлер игры Metroid Prime 4 для Switch. Пока что неизвестны ни разработчик, ни дата релиза. Представитель Nintendo Билл Тринен лишь отметил, что разработкой проекта занимается «новая талантливая команда» при участии продюсера серии Кенсуке Танабе. Отметим, что последняя на сегодняшний день часть Metroid вышла в 2016 году на Nintendo 3DS.

Трейлер Metroid: Samus Returns – ремейка второй части франшизы с подзаголовком Return of Samus, которая вышла в 1991 году. Игра поступит в продажу 15 сентября для Nintendo 3DS.

Демонстрация игрового процесса игрового процесса нового платформера с рабочим названием Yoshi о приключениях динозаврика Йоши. Игра выйдет на Switch в 2018 году.

Трейлер дополнений к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Первый набор контента выйдет уже 30 июня, второй – зимой 2017 года.

Трехмерный платформер Super Mario Odyssey, являющийся одной из главных игр для Switch, обзавелся датой релиза – 27 октября. Также были опубликованы новый трейлер и 20 минут игрового процесса Super Mario Odyssey.

