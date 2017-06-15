Новых «Людей Икс» снимет сценарист «Фантастической четверки» Саймон Кинберг; Лоуренс, Фассбендер, МакЭвой и Тернер вернутся к своим ролям

Сценарист и продюсер Саймон Дэвид Кинберг, в прошлом работавший над сценариями фильмов «Фантастическая четверка» и «Люди Икс: Последняя битва», утвержден на пост режиссера новых «Людей Икс». Новая часть серии про людей-мутантов с подзаголовком «Темный Феникс» выйдет в американский прокат 2 ноября 2018 года, ее производством занимается студия 20th Century Fox.

Отметим, что для Кинберга, участвовавшего в создании большинства фильмов серии «Люди Икс», включая последние «Дэдпул» (2016) и «Логан» (2017), новая часть станет режиссерским дебютом. Кроме того, Кинберг напишет сценарий и будет одним из продюсеров картины вместе с Хатчем Паркером и Лореном Шулером Доннером.

Дженнифер Лоуренс (Мистик), Майкл Фассбендер (Магнето), Джеймс МакЭвой (Чарльз Ксавьер), Николас Холт (Зверь), Александра Шипп (Шторм), Софи Тернер (Джина Грей), Тай Шеридан (Циклоп) и Коди Смит-МакФи (Ночной Змей), снимавшиеся в предыдущих фильмах серии, вернутся к своим ролям. Это уже подтверждено, что должно обрадовать поклонников серии. Роль главной злодейки в новом фильме может сыграть Джессика Честейн, ранее не снимавшаяся в супергеройских фильмах. Сейчас студия ведет переговоры с актрисой.

«Люди-Икс: Темный Феникс» станет уже второй попыткой студии рассказать классическую историю «Темного Феникса» из одноименно серии комиксов.

В центре сюжета – главная героиня Тернер (Джина Грей) и ее превращение в Темного Феникса, сверхсильного мутанта, убившего миллиарды людей в серии комиксов «Сага о Темном Фениксе». Некоторые элементы этой сюжетной линии ранее были обыграны в третьей части первой трилогии о «Людях Икс», в которой Джин Грей играла Фамке Янссен.

Теперь, когда режиссера нашли, а актерский состав почти полностью укомплектован, ничто не должно помешать проекту перейти в стадию производства. Собственно, съемки в канадском Монреале должны начаться в самое ближайшее время.

Фильм «Люди Икс: Апокалипсис» вышел неоднозначным, но после успеха «Дэдпул», «Логан» и «Легион» серия снова оказалась на подъеме. Актерский состав «Люди-Икс: Темный Феникс» определенно интригует, но не прогадала ли 20th Century Fox с Саймоном Кинбергом – вопрос. Дело в том, что его участие в предыдущих фильмах по Икс-Вселенной принесло последним больше неудач, чем успехов.