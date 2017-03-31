«Обезьяны вместе — сила!»: Вышел второй трейлер фильма «Планета обезьян: Война» / War for the Planet of the Apes

Киностудия 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма «Планета обезьян: Война» (первый можно посмотреть здесь), третьего фильм франшизы «Планета обезьян», созданием которого занимался режиссер будущего «Бэтмена» Мэтт Ривз.

Новое видео посвящено двум главным персонажам: предводителю обезьян Цезарю (Энди Серкис) и жестокому Полковнику (Вуди Харрельсон), отстаивающим интересы человечества. В трейлеры размеренные и эмоциональные сцены знакомства с обеими мирами, существующими независимо друг от друга, и характерами главных персонажей переплетаются со зрелищными схватками и колоссальными потерями с обеих сторон. Также видео содержит кадры финальной ожесточенной схватки между Цезарем и Полковником, исход которой определит судьбу этих двух видов на Земле.

Даже по трейлеру видно насколько Цезарь продвинулся в умственном развитии по сравнению с двумя предыдущими частями. Его речь стала четче и гораздо богаче.

В украинский прокат фильм «Планета обезьян: Война» выйдет 13 июля 2017 года.

Версия на английском языке

Версия на русском языке