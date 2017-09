Онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds преодолел планку в 10 млн проданных копий и собрал почти миллион игроков одновременно

Всего пять с половиной месяцев понадобилось онлайн-шутеру PlayerUnknown’s Battlegrounds на то, чтобы преодолеть планку в 10 млн проданных копий, причем последние 2 млн продаж были осуществлены всего за две недели. С учетом данных показателей и выставки Gamescom 2017 неудивительно, что также был побит рекорд максимального количества игроков в игре — 970 тысяч.

10 MILLION SOLD! Never did I think we would reach such a number! Thank you all for your continuing support of the @PUBATTLEGROUNDS team <3

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 5 сентября 2017 г.