Первый трейлер завершающей части фантастической трилогии «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» / Maze Runner: The Death Cure

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» / Maze Runner: The Death Cure, который завершит трилогию «бегущих», начатую в 2014 году картиной «Бегущий в лабиринте» / The Maze Runner и продолженную годом позже «Бегущим в лабиринте: Испытание огнем» / Maze Runner: The Scorch Trials.

Как нетрудно догадаться по названию картины, хорошо знакомые по предыдущим частям герои будут искать вакцину, способную остановить смертельную болезнь, которая практически уничтожила человечество. Для этого они отправляются в штаб-квартиру зловещей организации WCKD, расположенной в легендарном Последнем Городе, который сам по себе является «смертельным лабиринтом».

Главные роли сыграли знакомые фанатам трилогии Дилан О’Брайен (Томас), Томас Сангстер (Ньют), Кая Скоделарио (Тереза) и другие. Интересно, что в картине снялись сразу два актера, сыгравших в сериале «Игра престолов» — Натали Эммануэль (Миссандея) и Эйдан Гиллен («Мизинец» Петир Бейлиш). Срежиссировал завершение трилогии Уэс Болл, снявший две первые части Maze Runner.

Отметим, что первоначально премьера фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» / Maze Runner: The Death Cure была назначена на 17 февраля 2017 года, однако затем ее перенесли на 26 января 2018 года из-за несчастного случая на съемках, в котором пострадал исполнитель главной роли Дилан О’Брайен.

Источник: 20th Century Fox