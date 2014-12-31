Полноценный Google Play на Blackberry

Blackberry я никогда не использовал, поэтому в чем-то могу ошибаться, но до сегодняшнего дня полноценного клиента для работы с Google Play на этих смартфонах не было. Упростить установку Android приложений можно было с помощью Snap или Amazon Appstore. Теперь появился и полноценный способ для работы с Google Play, позволяющий скачивать и покупать приложения, получать рефанд, комментировать и добавлять рейтинг программам.

Приложения и инструкции по установке размещены на сайте crackberry.com и автор программы честно признается о том что не знает нарушает ли этот способ пользовательское соглашение Google или Blackberry.

Для работы с Google Play понадобится установка трех приложений:

Google Play Store

Google Login 4.3

Blackberry Google ID 1.2

Я привел прямые ссылки, но лучше заходить непосредственно на сайт и скачивать последние версии, поскольку возможно улучшение совместимости с различными моделями Blackberry.

Что касается совместимости, то автор тестировал приложение на Blackberry Q10 и OS 10.3.908, хотя у некоторых пользователей программа работает и на более ранних версиях ОС.

Инструкция по установке немного хитроватая. Вкратце, необходимо установить все три вышеназванные приложения, но не запускать их после инсталляции, а жать кнопку назад.

После этого запустить Google Play Store и залогиниться с помощью своего Gmail аккаунта в появившемся приложении Google Login. Затем запустить Blackberry Google ID, залогиниться и здесь с помощью Gmail аккаунта, и уже после этого нормально использовать Google Play Store.

Если не заработало, посмотрите видео-инструкцию по установке.