Поцарапать, поджечь, погнуть: OnePlus 5 прошел ряд испытаний на стойкость

Каждый раз, когда на рынке появляется флагманский смартфон, кто-то в Интернете обязательно попробует его согнуть, поджечь, поцарапать и еще как-то изувечить. Популярный в этой сфере видеоблогер JerryRigEverithing старается не пропускать новинки и в этот раз в его руках оказался свеженький OnePlus 5, который только вчера представили публике.

Стандартный тест на этом канале как обычно включает в себя испытания стойкости стекла к царапинам, защитных поверхностей на кнопках и камерах, после чего и прочность корпуса при контакте с ключами и монетками. Напоследок блогер подогревает дисплей огнем и пробует согнуть смартфон.

Стоит отметить, что гаджет вполне неплохо справился с издевательствами. В принципе, с таким устройством можно не сильно переживать о чехлах и защитных пленках. Но такой тест не включает в себя падения. Так что окончательный вывод о необходимости каки-либо аксессуаров для OnePlus 5 пока стоит приберечь.