Премьеру первого украинского фильма-фэнтези про украинских супергероев «Сторожевая застава» назначили на 12 октября 2017 года

Первое украинское фэнтези о супергероях «Сторожевая застава» выйдет в широкий прокат 12 октября 2017 года, сообщает пресс-служба компании Film.ua. Напомним, что ранее создатели картины объявили о переносе премьеры с 22 декабря 2016 года на осень текущего года для того, чтобы получить наиболее выигрышное место в расписании кинотеатров.

Дистрибьютором ленты, снятой по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского, стала компания Ukrainian Film Distribution. Кроме Film.ua, в создании «Сторожевой заставы», принимают участие StarLightMedia (медиаподдержка) и Госкино Украины. В феврале фильм будет представлен на Европейском кинорынке European Film Market, который пройдет с 9 по 17 февраля в рамках 66-го Берлинского международного кинофестиваля.

По сюжету картины солнечное затмение активизирует магический портал времени и переносит обычного парня из 21 века на тысячу лет назад. Там его ждут смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин — богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней — все это в сопровождении впечатляющих визуальных эффектов. Герой оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость.

Напомним, ранее права на показ ленты еще на этапе съемок были проданы в Италию, Испанию, Иран, Японию, а также во Францию. Также подписан договор о пресейле фильма на территорию Китая, а в настоящее время ведутся переговоры с Германией и странами Латинской Америки.

Источник: Телекритика