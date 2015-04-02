Простой механический экзоскелет делает ходьбу более эффективной

Экзоскелеты не обязательно должны быть большими, или со внешним источником питания, что доказывает это устройство, делающее ходьбу более легкой и эффективной.

Используя лишь небольшой каркас и механическую пружину, этот экзоскелет снижает энергозатраты на ходьбу на 7%. Это значит, что с таким устройством человек пройдет приблизительно 15 км, устав при этом так, будто он прошел всего 14 км.

Вес экзоскелета составляет всего 300-500 г (вес обычных кроссовок) и он может быть интересен для пожилых людей, которым сложно ходить, или для военных, которым необходимо перемещаться на большие расстояния.

Похожие экзоскелеты уже создавались в прошлом, однако их эффективность была чуть ниже, и при этом они использовали внешний источник питания, который в данном случае не требуется.