Прототип капсулы Hyperloop собственной разработки SpaceX/Tesla на пробном заезде разогнали свыше 350 км/ч, планка в 500 км/ч может быть взята уже в следующем месяце
Не сомневайтесь, Илон Маск сейчас крайне серьезно относится к коммерциализации идеи скоростной транспортной системе Hyperloop, в которой капсулы смогут передвигаться по специальному трубопроводу с низким давлением со скоростью до 1200 км/ч. Очередное тому подтверждение – недавнее фото из Instagram предпринимателя. На фото запечатлен прототип капсулы-толкача Hyperloop, созданный специалистами SpaceX и Tesla для конкурса Hyperloop Pod Competition.
Маск пишет, что решил проверить на что способна «буксировочная» капсула SpaceX/Tesla, будучи не обремененной студенческими прототипами. Испытания капсулы проходили в тоннеле, построенном SpaceX, перед началом второго этапа конкурса Hyperloop Pod Competition. Как мы уже сообщали, победителем этого конкурса стала команда WARR из Мюнхенского технического университета с результатом 324 км/ч.
Как пишет Илон Маск, в рамках тестового заезда им удалось разогнать собственную капсулу до 354 км/ч (220 миль в час). То есть, WARR не слишком то и отстала от SpaceX/Tesla. Правда, Илон Маск отмечает, что в следующем месяце надеется улучшить рекорд и взять планку в 500 км/ч, что соответствует примерно половине скорости звука. Достичь этой цели помогут «несколько улучшений или, возможно, крошечные кусочки …». На этом сообщение обрывается, так что нам остается только гадать, что конкретно хотел сказать Маск. Увы, никаких подробностей касательно технологии, используемой его капсулой, он не предоставил.
Одновременно с фото было опубликовано еще и видео, снятое внутри испытательного тоннеля Hyperloop во время движения капсулы.
We took the SpaceX/Tesla Hyperloop pusher pod for a spin by itself a few days ago to see what it could do when not pushing student pods (some need a push to get going, e.g. passive maglev). Got up to 355 km/h (220 mph) before things started 🔥. Kind of like racing with a tugboat. Maybe able get past 500 km/h (about half speed of sound) next month with a few tweaks or maybe tiny pieces …
Источник: Instagram
- В июле 2017 года Илон Маск сообщил, что предварительно договорился о строительстве системы Hyperloop по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон. Предприниматель заявил, что поезда смогут преодолевать это расстояние (более 300 км) по подземным тоннелям за 29 минут, что в 2,5 раз быстрее самолета. Позже стало известно, что реализацией проекта займется его новая компания The Boring Company.