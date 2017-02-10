Процессоры Ryzen официально не будут поддерживать Windows 7

Увы-увы-увы: в интервью журналу PCWorld представитель AMD признался, что новые процессоры серии Ryzen не будут официально поддерживать Windows 7. Хотя предварительно их тестировали в том числе и на этой операционной системе.

«Чтобы быть максимально уверенными в производительности наших настольных процессоров AMD Ryzen, мы проверяли их на разных поколениях операционной системы Windows, в том числе — на Windows 7 и Windows 10. — поведал представитель AMD. — Однако в конечном счете поддержка и драйвера будут предоставляться только под Windows 10».

Впрочем, не стоит раньше времени опускать руки. Хотя на данный момент трудно сказать, какими конкретно неудобствами это грозит сторонникам Windows 7, представляемые в этом квартале процессоры Ryzen лишены графического ядра, а это значит, что, скорей всего, они будут работать и с Win7, просто слегка в «урезанном» виде: например, без функций автоматического разгона и энергосбережения.

Да и, в конце концов, никто не отменял любительские драйвера, которые, вне всякого сомнения, будут выпущены народными умельцами вскоре после ухода новой серии процессоров на золото.

Источники: PCWorld, TechPowerUp