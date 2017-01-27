Робот доказал, что он не робот, обойдя соответствующую капчу

Примерно два года назад Google представил No CAPTCHA reCAPTCHA – новую систему защиты от интернет-ботов, основанную на новом API.

Разработка стала ответом на многочисленные исследования, включая работы специалистов Google, подрывающие былую надежность капч в их тогдашнем виде. Так появились капчи нового поколения No CAPTCHA, которые оказались гораздо удобнее, особенно на мобильных устройствах, по сравнению со старыми капчами со смазанными символами и в то же время эффективнее.

Казалось бы, уж эту защиту ботам никогда не обойти. Ну, простым ботам может и не обойти, но технологии не стоят на месте и, похоже, что уже пора думать о дополнительных мерах защиты.

Пользователь YouTube Марк Ансворт выложил на своем канале видео, где показано как робот-манипулятор без особого труда (like a boss) проходит тест на «человечность». Используя стилус и тачпад ноутбука робот успешно поставил галочку в соответствующем поле и доказал, что он не робот.

Источник: Gizmodo