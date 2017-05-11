Обновлено: Российского видеоблогера Соколовского, отлавливавшего покемонов в церкви, признали виновным в оскорблении чувств верующих

Российского видеоблогера Руслана Соколовского, задержанного в прошлом году за отлавливание покемонов в церкви и съемку этого процесса на видео, признали виновным в оскорблении чувств верующих. Это следует из приговора, который 11 мая начала оглашать в Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Екатерина Шопоняк, сообщает источник. Его зачитывают прямо сейчас. Трансляцию из зала суда ведет радио «Свобода».

Шопоняк в приговоре огласила, что Соколовский «совершил ряд умышленных преступлений». Наказание, назначенное судом Соколовскому, будет оглашено в конце приговора.

Обвинение попросило приговорить блогера к трем с половиной годам колонии общего режима, заметив, что «условный срок лишь породит ощущение безнаказанности».

Обновлено: заседание завершилось, суд приговорил Соколовского к 3,5 годам условно лишения свободы и 160 часам обязательных работ.

Источник: meduza