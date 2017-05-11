Обновлено: Российского видеоблогера Соколовского, отлавливавшего покемонов в церкви, признали виновным в оскорблении чувств верующих
Российского видеоблогера Руслана Соколовского, задержанного в прошлом году за отлавливание покемонов в церкви и съемку этого процесса на видео, признали виновным в оскорблении чувств верующих. Это следует из приговора, который 11 мая начала оглашать в Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Екатерина Шопоняк, сообщает источник. Его зачитывают прямо сейчас. Трансляцию из зала суда ведет радио «Свобода».
Шопоняк в приговоре огласила, что Соколовский «совершил ряд умышленных преступлений». Наказание, назначенное судом Соколовскому, будет оглашено в конце приговора.
Обвинение попросило приговорить блогера к трем с половиной годам колонии общего режима, заметив, что «условный срок лишь породит ощущение безнаказанности».
Обновлено: заседание завершилось, суд приговорил Соколовского к 3,5 годам условно лишения свободы и 160 часам обязательных работ.
Источник: meduza
- Летом 2016 года Соколовский решил проверить, действительно ли за игру в Pokemon Go в храме грозит уголовная ответственность, как об этом рассказали по федеральным каналам. В сентябре его задержали после публикации ролика, где он ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови.
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- Соколовскому предъявили обвинение по семи эпизодам оскорбления чувств верующих, а также по статье о возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте приборов для скрытой съемки (при обыске у него нашли ручку с камерой).