«Самая дешевая Tesla в мире»: Американец собрал электромобиль Tesla Model S из двух «доноров», потратив на весь проект $6,5 тыс. [видео]

Электромобиль Tesla Model S — весьма недешевое удовольствие даже для американцев, не говоря уже о гражданах Украины, так что приобрести его в салоне могут позволить себе только довольно состоятельные люди. Тем не менее, обладая предпринимательской жилкой, «ровными» руками и свободным временем, можно порадовать себя собственным электромобилем за гораздо меньшие деньги.

Youtube-пользователь Car Guru начал путь к мечте с покупки седана Tesla Model S, пострадавшего от наводнения. Покупка неработающего, но при этом внешне практически целого электромобиля обошлась ему в $14 тыс. Начав разбирать залитое водой средство передвижения, автор обнаружил, что пострадали далеко не все батареи — целые модули ему удалось продать за $10 тыс. Вышедший из строя электродвигатель «Гуру» продал еще за $3 тыс. Однако и это не все — подушки безопасности и разнообразные детали интерьера ему удалось сбыть за $900, так что в итоге он заплатил за корпус «утопленника» всего $100, то есть получил его практически бесплатно.

Следующим важным этапом стала покупка разбитого в аварии «донора» Tesla Model S за примерно те же $14,5 тыс. Действуя по той же схеме, он продал рулевое колесо, приборную панель и подушки безопасности за $3 тыс., все четыре двери за $1,5 тыс., корпус за $1,7 тыс., и другие запчасти еще за $1,8 тыс. В итоге, у него на руках остались двигатель, батарея, трансмиссия и все то, чего ему не хватало для того, чтобы «воскресить» первую Tesla Model S — итоговая сумма за вычетом проданных запчастей составила $6,5 тыс.

Автор снял основные моменты на видео и продолжает выкладывать ролики о Tesla на своем youtube-канале. Он не учитывал затраты на расходники и стоимость проведенных работ, а также время, которое ушло на финальную сборку. Тем не менее, ему удалось получить работающий электромобиль, построенный на оригинальных компонентах, потратив на проект всего $6,5 тыс., тогда как самая дешевая новая Tesla Model S 75 стоит сейчас минимум $69,5 тыс.

Source: InsideEVs