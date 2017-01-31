Самые детальные снимки колец Сатурна

NASA опубликовало фотографии колец Сатурна в максимальном на сегодняшний день разрешении (550 метров на пиксель), сделанные с рекордно близкого расстояния в 56 тысяч километров. Снимки сделал космический аппарат Cassini, находящийся на орбите планеты.

Во время своей миссии Cassini уже наблюдал эти объекты, однако снимки с разрешением 550 метров на пиксель дали возможность разглядеть «мелкие» детали. Как объяснили в лаборатории реактивного движения NASA, фотографии позволят учёным впервые изучить «соломинки» и «пропеллеры» — «расчищенные» участки колец, влияющие на гравитацию спутников Сатурна.

Источник: NASA и TJ