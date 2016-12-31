Самые популярные материалы на ITC.UA в 2016 году

В последний день года, по уже сложившейся традиции, мы подводим итоги работы ITC.UA, публикуя некоторую статистику из Google Analytics. За 2016 год нас посетило 13 млн 230 тыс уникальных посетителей, которые просмотрели 64 млн 228 тыс страниц, проведя в среднем на сайте почти 3 минуты. Количество комментариев, оставленных на страницах сайта, составило 447 тыс (!). За год количество читателей ITC.UA из Украины выросло с 67,16% до 71,50%, а в целом к нам заходили пользователи из 223 стран.

Самой популярной операционной системой среди пользователей ITC.UA остаётся Windows, на её долю приходится 59,26%, тем не менее, Android наращивает популярность и с него на сайт заходит уже 25,9% читателей. Chrome продолжает оставаться самым популярным браузером на ITC.UA и даже укреплять позиции, его используют уже 60,33% пользователей, против 54,21% в прошлом году. Падает популярность Firefox, на нём остаётся 10,8% читателей, это же касается и Opera, доля которой за год снизилась с 11,33% до 9%. Немного подросло количество пользователей Safari: с 6,59% до 7,39%. «Яндекс.Браузер» остаётся популярным среди 3,47% читателей ITC.UA.

За год выросло количество пользователей, которые посещают сайт с устройств с операционной системой Android (74,91%), и стало немного меньше тех, кто читает его с iOS (19,96%). Пользователей смартфонов с Windows теперь меньше 3%.

В целом, растёт количество пользователей, которые заходят на сайт со смартфонов, на их долю теперь приходится 28,74% посещений, а на планшеты — 5,79%.

Ну а теперь, давайте посмотрим, какие материалы были самыми популярными в 2016 году.

10 самых читаемых новостей (уникальные просмотры):

1. Vodafone Украина изменила предоплаченные тарифы Red S, M, L и представила два новых плана Light и XS — 70 тыс

2. В результате ребрендинга life:) становится lifecell — 58 тыс

3. С 1 августа платежная система Visa вводит в Украине принцип нулевой ответственности клиента за действия мошенников — 57 тыс

4. Samsung начнет обновлять свои смартфоны до Android 6.0 Marshmallow в декабре, судьба Galaxy S5 и Galaxy Alpha пока не определена — 52 тыс

5. Нова Пошта запустила NP Shopping — сервис легких покупок в интернет-магазинах США с доставкой в Украину в течение 5 дней за $5,8/кг — 50 тыс

6. Первые официальные тарифы Vodafone в Украине — 43 тыс

7. Известны системные требования для Rise of the Tomb Raider — 43 тыс

8. Смартфон Meizu M3 Note представлен официально: 5,5-дюймовый экран, металлический корпус и цена от $123 — 42 тыс

9. В интернете теперь можно посмотреть информацию по автомобилям любого гражданина Украины — 42 тыс

10. Представлены смартфоны LeEco Le Max 2, Le 2 Pro и Le 2, лишенные разъема 3,5 мм — 39 тыс

10 самых читаемых обзоров (уникальные просмотры) :

1. Обзор Meizu M3 Note: отличные характеристики, недорого — 166 тыс

2. Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 3 Pro — 134 тыс

3. Обзор Samsung Galaxy A5 (2016) — 76 тыс

4. Обзор смартфона ASUS ZenFone Go (ZC500TG) — 62 тыс

5. Обзор Xiaomi Mi Band 2: как популярный фитнес-браслет стал еще лучше — 61 тыс

6. Обзор Xiaomi Mi 5: лучший китайский флагман? — 58 тыс

7. Обзор Samsung Galaxy J5 Prime (SM-G570F) — 57 тыс

8. Pokémon GO: покемоны, которые захватили мир — 55 тыс

9. Обзор смартфона Xiaomi Mi4c — 52 тыс

10. Xiaomi Mi Power bank 20000mAh: внешний аккумулятор моей мечты — 50 тыс

10 самых читаемых статей (уникальные просмотры):

1. Градусник для процессора: обзор утилит мониторинга температуры — 89 тыс

2. Как выбрать внешний аккумулятор (Power Bank) — 77 тыс

3. Смайл! 🙂 Эмоции в тексте — 65 тыс

4. Восстановленный iPhone 6: чем он отличается от б/у и как не купить подделку — 62 тыс

5. Топ-10: лучшие игры про космос — 51 тыс

6. Наиболее выгодный майнинг криптовалют: что для этого нужно знать — 50 тыс

7. 25 самых ожидаемых игр 2016 года — 47 тыс

8. ПК месяца (январь 2016) — 43 тыс

9. USB Type-C: универсальный разъем для всего — 42 тыс

10. Что и почему выбрать: Flyme OS или MIUI, Xiaomi Redmi Note 3 или Meizu M3 Note? — 39 тыс

10 самых популярных видео на канале Hotline Video (просмотры):

1. Обзор Samsung Galaxy A5 (2016) — 526 тыс

2. Moto Z Play — обзор смартфона со сменными модулями от Lenovo — 348 тыс

3. Apple iPhone 6 против Samsung Galaxy S6 edge — 116 тыс

4. Lenovo Vibe X3 – обзор смартфона — 110 тыс

5. Meizu M3 Note – обзор недорогого смартфона с отличными характеристиками — 103 тыс

6. Lenovo Vibe P1 – обзор стильного и выносливого Android-смартфона — 96 тыс

7. Meizu Pro 6 – обзор смартфона — 88 тыс

8. Samsung Gear S2 – опыт использования — 78 тыс

9. Обзор умных часов Samsung Gear S — 78 тыс

10. Обзор Samsung Galaxy S7 edge — 72 тыс

10 самых читаемых постов в блоге (уникальные просмотры):

1. Как убрать уведомление об апдейте до Windows 10 — 49 тыс

2. Как майнить Ethereum — 30 тыс

3. Сколько стоит iPhone 7 и 7 Plus на старте продаж в Украине — 29 тыс

4. Расширенная версия «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» обещает еще больше интенсивного экшена и более 30 минут дополнительных материалов — 28 тыс

5. Укрпочта: с 2015 года посылки из Китая будут приходить отдельным каналом и быстрее — 28 тыс

6. Платье-хамелеон – оптическая иллюзия или неправильно откалиброванный экран? — 27 тыс

7. Обновление Windows 10 приводит к цикличной перезагрузке ПК, как это исправить — 22 тыс

8. Хакеры украли приватные фотографии актрисы сериала «Игра Престолов» Мэйси Уильямс — 20 тыс

9. Со 150 евро до 22: В АПИТУ хотят снизить сумму беспошлинного ввоза — 19 тыс

10. В сети появилась интерактивная карта Киева с точным расположением покемонов из Pokemon Go — 18 тыс

2016 год был важным для ITC.UA, мы сделали редизайн, добавили новые форматы вёрстки и возможность читателям ставить оценки фильмам. Планы на следующий год не менее грандиозные, хочется улучшить качество текстов, увеличить скорость работы сайта, сделать отдельный раздел для игр и возможность ставить играм свои оценки. В целом хочется, чтобы читать сайт было ещё приятнее и комфортнее.

За прошедший год мы выпустили много отличных текстов, и хотя очень старались, но, скажем честно, иногда у нас получались и не самые хорошие 🙂 Тем не менее, мы никогда не опускали руки и продолжали работать над собой и над контентом на сайте. Очень важной для нас в 2016 году была поддержка сообщества ITC.UA, всех вас, дорогие читатели. Кто-то помогал нам информацией, кто-то критикой, а кто-то присылал просто отличные статьи, которые мы с удовольствием публиковали. Очень надеемся, что в 2017 году эта поддержка только усилится, и мы сделаем ITC.UA ещё лучше.

С наступающим Новым годом и пусть он принесёт вам только хорошие новости!

P.S. Мы не уходим на каникулы, так что не забывайте заходить к нам, сайт будет обновляться и 1 и 2 января 🙂

С наилучшими пожеланиями, Редакция ITC.UA